Mercado Mayorista de Coche: ¿hasta qué hora trabajará el 31 de diciembre?

La Integral de Mercados y Almacenes (Inmerca) anunció el cronograma operativo del Mercado Mayorista de Coche, ubicado en Caracas, para el cierre del año 2025.

En sus redes sociales indicó que trabajarán en horario especial hasta las 12:00 del mediodía del 31 de diciembre, permitiendo a los ciudadanos realizar sus compras de última hora para la cena de fin de año.

Agregó que el cierre se mantendrá el 1° de enero de 2026, debido al feriado nacional.

Las actividades comerciales y el suministro de productos se retomarán con total normalidad el jueves 2 de enero en sus horarios habituales.

Inmerca instó a los caraqueños a tomar las previsiones necesarias para asegurar el abastecimiento en sus hogares.

