¡No están solos! Las penas de cárcel y multas que deben pagar los maltratadores de animales en Venezuela

El maltrato animal en Venezuela pasa de ser una preocupación aislada a un problema social y de salud pública. Los actos de crueldad contra la fauna doméstica, que van desde el abandono y la negligencia hasta la tortura y muerte, se hacen más visibles gracias a la difusión en redes sociales.

Esta situación obligó a las autoridades a tomar medidas más severas para castigar a los responsables, reconociendo el vínculo entre la violencia contra los animales y la violencia social en general.

En este contexto, en los últimos años el Ministerio Público promovió la reforma de leyes y la aplicación de sanciones más rigurosas con un marco legal que busca proteger de manera más efectiva a los animales, considerándolos seres sintientes y no meros objetos.

Maltrato animal: una problemática que afecta a todos

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público y datos recopilados pero medios locales, se reportaron aproximadamente 1.543 casos de maltrato animal desde 2017 hasta la fecha.

La Organización Avisa Venezuela también estimó en el 2015 que unos 200 mil perros y gatos fueron abandonados anualmente en el país, una situación que agrava la problemática de la fauna urbana.

Medios locales reportaron que el 11 de agosto una mujer fue detenida por funcionarios de Barinas tras asesinar a un perro de compañía de forma salvaje.

Recientemente también se reportó la detención de una joven de 18 años, residente del sector Los Chaguaramos, el Tigre, tras presunto maltrato animal, luego de que un perro muriera por permanecer amarrado varias horas, sin agua.

¿Qué establece la Ley sobre el maltrato animal en Venezuela?

La Fiscalía venezolana propuso endurecer las penas, llevando las condenas a un máximo de seis años de prisión y multas de hasta 2.000 Unidades Tributarias (UT).

En el marco de la legislación sobre el maltrato animal, el fiscal general Tarek William Saab detalló que privar a un animal de condiciones básicas como luz, aire, alimento o higiene puede resultar en sanciones severas. Estas incluyen multas de entre 1.000 y 2.000 Unidades Tributarias (UT) y penas de prisión de dos a cinco años.

Si el acto de maltrato es grabado y difundido, se aplicarán sanciones adicionales: una pena de cárcel que oscila entre tres y seis años, y una multa extra de 600 a 1.000 UT.

La Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, publicada en Gaceta Oficial 39.338 en enero de 2010, es el principal instrumento legal, estableciendo multas para infracciones leves, graves y muy graves, estas últimas incluyendo la crueldad que cause la muerte del animal.

Infracciones leves: incluyen actos como el maltrato leve, la venta no regulada de animales, no tenerlos registrados o no mantener su higiene y la limpieza de su espacio.

Infracciones graves: abarcan acciones como causar dolor o lesiones a un animal, mutilarlo sin razón médica, abandonarlo o suministrarle sustancias ilegales. También se considera una falta grave no vacunar a las mascotas o no seguir los tratamientos veterinarios.

Infracciones muy graves: estas son las más serias e incluyen la muerte del animal por maltrato, la organización de peleas de perros, el comercio ilegal de animales o su uso para el tráfico de drogas.

Además de las infracciones mencionadas, el Código Penal venezolano también establece penas para quienes maten o causen sufrimiento grave a un animal, de acuerdo con los artículos 487 y 537.

Con el valor actual de la UT en 43 bolívares, la multa más baja por este delito, que es de 600 UT, equivaldría a 25.800 bolívares.

¿Cómo denunciar el maltrato animal en Venezuela?

Tras los recientes anuncios del fiscal general Tarek William Saab sobre las nuevas multas por maltrato animal, el Ministerio Público (MP) puso a disposición del público varios canales para facilitar las denuncias.

Si deseas reportar un caso de maltrato animal, puedes hacerlo a través de las siguientes vías:

Dirígete a las Unidades de Atención a la Víctima y las Fiscalías Superiores de cada estado.

Presenta la denuncia directamente ante los fiscales adscritos a la Dirección de Defensa Integral de Ambiente y Delito Ambiental.

Utiliza las redes sociales, aunque el Ministerio Público no ha especificado cuáles.

Llama al número telefónico gratuito del Ministerio Público: 0800-FISCA-00.

