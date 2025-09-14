Descargas eléctricas en Anzoátegui: aplican medidas preventivas en municipio costero

Suscríbete a nuestros canales

Manuel Ferreira, alcalde del municipio Bautista Urbaneja, en el estado Anzoátegui, informó sobre el cierre de las playas en esta zona debido a descargas eléctricas.

"Vecinos, queda suspendido el uso y disfrute de las playas de todo el Municipio Urbaneja por lo que resta del día de hoy (...) tenemos registros de impactos de rayos a tierra en zonas cercanas", escribió Ferreira en su cuenta en X.

Funcionarios de la Policía y Protección Civil de Lechería se encargaron del desalojo de los balnearios.

Además, la autoridad municipal recomendó evitar salir en embarcaciones o bañarse en las piscinas

"Estas medidas son por su seguridad", enfatizó Ferreira.

El alcalde vínculo está situación con la proximidad que tiene la onda tropical 35, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), la vaguada se desplaza sobre el Atlántico Central Tropical por lo que prevén que llegan al país por la Guayana Esequiba en las próximas horas.

Situacion que "traerán consigo lluvias de intensidad variable y una importante tormenta eléctrica en las próximas horas", dijo.

Tragedia por descargas electricas

El 26 de julio del año pasado, murió un adolescente de 12 años por el impacto de un rayo mientras se encontraba en la playa Los Canales, ubicada en ese mismo municipio.

En aquel momento, Ferreira indicó que el menor de edad fue trasladado por Protección Civil a un centro de salud, pero “no soportó la descarga eléctrica y falleció”.