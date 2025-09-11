Roban reliquia de Carlo Acutis en Mérida: así se organiza la comunidad para recuperarla

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad de la parroquia Santo Domingo de Guzmán, en el estado Mérida, solicitó la colaboración ciudadana para recuperar una reliquia de tercer grado del beato Carlo Acutis, conocido como el "ciberapóstol de la Eucaristía", que se extravió en la ciudad el pasado martes 9 de septiembre.

El objeto sagrado se extravió en la parroquia Santo Domingo de Guzmán. La comunidad indicó que la reliquia es de gran valor espiritual para la parroquia y sus feligreses. Por ello, extendieron un llamado a la colaboración para su pronta recuperación.

La parroquia indicó que la reliquia, aunque de tercer grado, posee un inmenso significado para la comunidad de fieles. La pérdida representó un profundo pesar para la feligresía, que manifestó su deseo de recuperar el objeto lo más pronto posible

Para lograr la recuperación de la reliquia, la parroquia solicitó a cualquier persona con información sobre su paradero que se comunique de inmediato. Los canales de contacto establecidos fueron el número telefónico +58 412-7657958 o dirigirse directamente a la casa cural de la iglesia Santo Domingo de Guzmán.

Canonización histórica de Acutis: "El Influencer de Dios"

Carlo Acutis fue canonizado el pasado domingo 7 de septiembre de 2025 por el Papa León XIV en una ceremonia en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. La ceremonia lo convirtió en el primer santo de la generación millennial y el primer santo conocido como el "patrón de internet" o el "influencer de Dios", debido a su talento con la informática y su uso de la tecnología para difundir la fe católica.

Junto a Carlo Acutis, también fue canonizado el laico italiano Pier Giorgio Frassati. La canonización fue un evento significativo para la Iglesia, que busca acercarse a los jóvenes a través de figuras contemporáneas.

A la celebración asistió una gran multitud de fieles, entre ellos la familia de Carlo Acutis, y delegaciones oficiales, como el presidente de la República Italiana. Su madre, Antonia Salzano, fue la encargada de llevar al altar un relicario que contenía un fragmento del corazón de su hijo.

Para ser canonizado, la Iglesia reconoció dos milagros atribuidos a la intercesión de Acutis: uno en Brasil, de un niño con un cáncer de páncreas, y otro en Costa Rica, de una joven que sufrió un traumatismo craneoencefálico.

Los restos de Carlo Acutis descansan en una tumba abierta en el Santuario de la Expoliación en Asís, donde cientos de miles de peregrinos los visitan.

