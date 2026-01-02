¡Alerta con WhatsApp Web! Los siete errores de seguridad que ponen en peligro tu privacidad

Suscríbete a nuestros canales

El uso de WhatsApp Web se ha consolidado como una solución fundamental para mejorar la productividad desde el ordenador. No obstante, esta comodidad implica desafíos de seguridad que pueden comprometer la privacidad del usuario si no se siguen pautas básicas de protección.

Uno de los descuidos principales ocurre al utilizar equipos en espacios públicos o compartidos, como oficinas y cibercafés. El análisis destaca la importancia de cerrar la sesión de forma manual al terminar la actividad, informó El Diario NY.

Para garantizar un control total, la plataforma permite la opción de "Cerrar sesión en todos los dispositivos" directamente desde el teléfono móvil. También es recomendable entrar en el menú de Dispositivos vinculados para supervisar y eliminar cualquier conexión sospechosa que permanezca activa.

Protección contra fraudes y redes inseguras

El riesgo de phishing es una preocupación central. Los atacantes diseñan portales web idénticos al original para capturar credenciales de acceso. Para evitarlo, es imperativo comprobar que la dirección en el navegador sea exactamente [enlace sospechoso eliminado].

Por otro lado, la conectividad juega un papel crucial. El informe señala que el acceso a través de redes WiFi públicas sin protección es un error frecuente, ya que estas conexiones son vulnerables a la interceptación de datos por parte de terceros.

Herramientas de blindaje y actualización

La verificación en dos pasos se presenta como una barrera esencial de defensa. Al activar esta función, se solicita un código PIN cada vez que se intenta registrar el número de teléfono en un terminal nuevo. Para configurar esta herramienta, el usuario debe acceder a Configuración, entrar en Cuenta y seleccionar Verificación en dos pasos.

Finalmente, el mantenimiento del software es determinante para la seguridad. Las versiones antiguas de la aplicación o del sistema operativo pueden presentar fallos que los ciberdelincuentes aprovechan. Mantener las actualizaciones automáticas encendidas asegura que el equipo cuente con los parches de protección más recientes.

Aunque el sistema cuenta con cifrado, se recomienda evitar el envío de datos bancarios o contraseñas por esta vía. Si un tercero accede a una sesión abierta, la información sensible quedaría expuesta, por lo que se sugiere el uso de gestores de claves especializados para estos fines.

