Conozca al aristócrata que busca pareja para tener un hijo

El aristócrata británico Benjamin Slade, de 79 años, se convirtió en una figura reconocida tanto por su excéntrica personalidad como por su inusual búsqueda de una pareja joven. Descendiente directo del rey Carlos II de Inglaterra, Slade integra una de las ramas históricas de la nobleza británica y mantiene siempre un estrecho vínculo con las tradiciones y el legado de su linaje.

Su historia familiar fue el eje central de su vida y de sus decisiones más controvertidas.

Nacido en el seno de una familia aristocrática, Slade heredó propiedades de gran valor y una posición que lo distingue en la sociedad inglesa. Entre sus posesiones más destacadas figura una finca de 520 hectáreas en Somerset, a unos 230 kilómetros de Londres, donde reside. Este vasto terreno representa no solo un símbolo de estatus, sino también el escenario donde se desarrollaron muchos de los episodios más llamativos de su biografía.

Además, su patrimonio incluye castillos, campos con faisanes y otros elementos típicos de la nobleza rural británica. La administración de estas propiedades, así como la preservación del apellido familiar, son prioridades constantes para Slade.

El deseo de perpetuar su linaje y asegurar que su fortuna permanezca en manos de un heredero directo lo motivó a la búsqueda pública y activa de una pareja mucho más joven. Slade sostiene que la tradición y el honor de su apellido solo pueden conservarse a través de un descendiente varón que continúe la historia familiar. Pese a tener una hija, el aristócrata manifestó en repetidas ocasiones que aspira a tener un hijo que pueda heredar tanto su patrimonio como su apellido.

Para cumplir con este objetivo, estableció requisitos muy específicos para la candidata ideal. Según declaraciones propias y reportes como The Mirror, busca una mujer de entre 30 y 40 años, con una estatura superior a 1,52 metros, que sea capaz de pilotear un helicóptero, posea licencia para portar armas y esté dispuesta a compartir su vida en un castillo. Además, ofrece un salario anual de un millón de euros, vacaciones en destinos exóticos y la posibilidad de integrarse plenamente en el estilo de vida aristocrático. Dentro de sus exigencias, también dejó claro que no aceptaría candidatas de países cuyo nombre empiece por “I”.

Amor 2.0

El avance de la tecnología y las nuevas formas de socialización llevaron a Slade a explorar alternativas poco convencionales para encontrar pareja. En octubre de 2025, creó un perfil en la popular aplicación de citas Tinder.

Para aumentar sus posibilidades de éxito, redujo su edad en el perfil de 79 a 56 años, una estrategia que justificó como un modo de atraer a más candidatas jóvenes.

Slade explicó que no considera que la edad sea un impedimento para tener hijos. “No creo que sea demasiado mayor para tener hijos. Me quedan nueve meses en un banco de esperma y puedo usarlos”, afirmó con convicción.

Su interacción en Tinder fue tan particular como su personalidad pública. Slade mostró ser muy crítico al evaluar los perfiles de posibles parejas, descartando a mujeres que considera “muy mayores” y mostrando preferencia exclusiva por candidatas menores de 40 años.

La vida sentimental de Slade estuvo marcada por relaciones y episodios que captaron la atención de los medios. Estuvo casado durante 21 años, desde 1970 hasta 1991, pero el matrimonio concluyó debido a diferencias irreconciliables.

Posteriormente, convivió con Bridget Convey, pero puso fin a la relación al considerar que ella, con más de 50 años, no podía darle el heredero que tanto anhela. Otro episodio mediático fue su relación con la poeta y compositora estadounidense Sahara Sunday Spain, mucho menor que él, cuyo compromiso canceló en el último momento.

