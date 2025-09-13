El lado oscuro de los likes: un estudio revela el aterrador resultado de la vida digital

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo estudio de la organización Casino.org advierte sobre los peligros del estilo de vida de los influencers.

A través de una representación digital llamada "Ava", los expertos muestran una imagen aterradora de cómo lucirán los creadores de contenido en 2050, debido a los excesos y las presiones de la vida digital.

El resultado es un llamado de atención sobre las consecuencias de la obsesión por los likes.

El retrato de Ava es un compendio de problemas físicos y psicológicos: la imagen muestra una mujer con piel irregular, joroba y dolor de cuello crónico, síntomas que son consecuencia directa de las horas de trabajo frente a pantallas.

Daños visibles en el cuerpo y la mente

La imagen de Ava refleja varias de las complicaciones que podrían afectar a los influencers del futuro.

Los problemas posturales, por ejemplo, se manifiestan en hombros encorvados y una inclinación permanente de la cabeza, producto del uso prolongado de teléfonos.

Su piel muestra daños por el uso excesivo de maquillaje y la constante exposición a la luz LED, que acelera el envejecimiento digital.

Los ojos de Ava también sufren las consecuencias de la vida digital.

La fatiga visual se manifiesta en ojos rojos y secos, visión borrosa y ojeras profundas.

Por si fuera poco, su rostro se muestra deformado por el uso excesivo de rellenos faciales, un trastorno estético que ya se conoce como el "síndrome de la cara de almohada".

Ava también sufre de alopecia por tracción, una condición que provoca la pérdida de cabello debido al uso frecuente de extensiones y peinados.

El estudio advierte que, aunque Ava solo es una imagen digital, es un recordatorio de que la salud y el bienestar deben ser más importantes que cualquier número de likes o seguidores.

El estudio refleja el lado oscuro de la fama en redes sociales, que a menudo oculta problemas físicos y psicológicos.

