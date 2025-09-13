En video: captan en el espacio extraño objeto que se acerca a la Tierra

Suscríbete a nuestros canales

Un grupo de astrónomos de la sala de control del telescopio Gemini Sur en Cerro Pachón, Chile, captó impactantes imágenes de la cola creciente del cometa interestelar 3I/ATLAS.

En las imágenes, tomadas el 27 de agosto, el cometa muestra una amplia coma, una nube de gas y polvo que se forma alrededor de su núcleo helado a medida que se acerca al Sol, y una cola que se extiende en el cielo y que apunta en dirección contraria al Sol, refiere RT.

“Estas características son significativamente más extensas que en imágenes anteriores de dicho cuerpo celeste, demostrando que 3I/ATLAS se ha vuelto más activo mientras viaja por el Sistema Solar interior”, explicó el organismo.

Hallazgo emocionante

Las imágenes fueron compartidas con Estados Unidos (EEUU), donde Karen Meech, astrónoma del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái, expresó su emoción al ver el crecimiento de la cola.

Lo que “sugiere un cambio en las partículas con respecto a las imágenes anteriores de Gemini, y obtuvimos un primer vistazo a la composición química a partir del espectro”, indicó.

¿Cuándo llegará a la Tierra?

El 3I/ATLAS tiene aproximadamente 20 km de largo e impacta a la comunidad científica no sólo por sus dimensiones, sino por sus características poco comunes.

El objeto fue descubierto el 1 de julio de 2025 a una distancia de 680 millones de kilómetros del Sol.

Se prevé que en noviembre estará a unos 269 millones de kilómetros de la Tierra. Sin embargo, según la NASA, no representa una amenaza para el planeta.