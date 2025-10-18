Ingeniero gana el concurso de calabazas gigantes en California: superó los 1.000 kilos

Suscríbete a nuestros canales

Brandon Dawson, ingeniero y entusiasta de la jardinería de California, en Estados Unidos (EEUU), ganó el máximo premio en un concurso anual de pesaje de calabazas en el norte de California después de cultivar una calabaza gigante que pesaba 1.064 kilogramos.

La victoria la obtuvo en el 52º Campeonato Mundial de Pesaje de Calabazas en Half Moon Bay, al sur de San Francisco, refiere AFP.

Dawson explicó que lleva cinco años cultivando calabazas enormes, tiempo en el que la precisión adquirida en su trabajo le permitió obtener el riego y la luz solar adecuados para que crecieran sus auyamas, como se le conoce en otros países.

El campeón de la calabaza ganó un premio de $20,000 por cultivar la calabaza más grande.

La calabaza de Dawson quedó en segundo lugar en el concurso del año pasado en Half Moon Bay, cuando la calabaza ganadora, cultivada por el profesor de horticultura de Minnesota, Travis Gienger, pesó 2,471 libras (1,121 kilogramos).