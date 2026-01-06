Los videojuegos pueden contribuir con la actividad física

Suscríbete a nuestros canales

La imagen tradicional del gamer suele asociarse con largas horas de inactividad frente a una pantalla. Sin embargo, una nueva generación de experiencias —impulsada por la innovación en el diseño y la tecnología— está transformando el juego en una herramienta clave para promover el movimiento, la cooperación y los hábitos saludables en niños y adolescentes.

El auge de los "Exergames": Jugar con el cuerpo

Los llamados videojuegos activos o exergames integran el movimiento físico como parte esencial de la mecánica lúdica. Desde el hito que marcaron consolas como la Wii y dispositivos como Kinect, el entretenimiento familiar ha evolucionado hacia un modelo donde el usuario debe saltar, bailar o simular deportes para progresar.

Impacto en la movilidad: Fenómenos como Pokémon Go demostraron que el juego puede combatir la inactividad. Un estudio liderado por Tim Althoff documentó un incremento promedio de 1.400 pasos diarios entre nuevos jugadores.

Entrenamiento en casa: Títulos como Ring Fit Adventure o Fitness Boxing están diseñados específicamente para sesiones de alta intensidad.

Gasto energético: Según un meta-análisis de Peng, Lin y Crouse (2011), los exergames elevan el gasto de energía a niveles comparables con el ejercicio ligero o moderado.

Bienestar emocional y conexión familiar

Más allá del beneficio físico, el informe Power of Play destaca el valor social de esta tecnología:

El 62% de los jugadores afirma que los videojuegos ayudan a combatir el aislamiento.

El 53% de los padres percibe una mejora en el vínculo afectivo con sus hijos al compartir sesiones de juego.

El equilibrio necesario: Recomendaciones de expertos

A pesar de sus beneficios, la Asociación Española de Pediatría (AEP) es clara: los videojuegos activos son un complemento y no sustituyen al deporte tradicional. La energía quemada en el salón no reemplaza la socialización y el esfuerzo de la práctica deportiva al aire libre.

Para un uso responsable, los expertos sugieren:

Límites de tiempo: Máximo una hora diaria (con pausas cada 30 minutos) y no superar las 4 horas semanales. Selección de contenido: Evitar títulos violentos o inapropiados, que pueden derivar en problemas de atención o sedentarismo. Supervisión parental: Estar atentos a signos de uso compulsivo, como el abandono de otras actividades (lectura, deporte o higiene) en favor de la consola.

Con información de Infobae

