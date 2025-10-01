¡A pasar la página! Conozca quiénes son los convocados de la Vinotinto para enfrentar a Argentina y Belice

Suscríbete a nuestros canales

Llegó la hora de empezar de cero. De manera oficial, la Vinotino hizo oficial su convocatoria para los partidos amistosos ante Argentina y Belice correspondiente a la fecha FIFA de octubre.

El listado constituirá el debut oficial de Oswaldo Vizcarrondo en la dirección interina de Oswaldo Vizcarrondo como entrenador. La convocatoria incluyó un balance de atletas que se desempeñan tanto en la liga local como en competiciones internacionales.

Recambio generacional se comienza a ver

La lista de jugadores evidenció un notable giro generacional al prescindir de varios nombres icónicos de ciclos anteriores. Salomón Rondón y Tomás Rincón resultaron ser los ausentes más prominentes, una decisión que marcó el aparente final de su trayectoria con el equipo nacional, informó Meridiano.

Adicionalmente, otros referentes como Josef Martínez, Rafael Romo, Yeferson Soteldo y José "Brujo" Martínez tampoco figuraron en la nómina presentada.

La FVF también comunicó las razones detrás de otras ausencias. Algunos jugadores no pudieron incorporarse por razones de logística, concretamente por la falta del visado requerido, tal como sucedió con Frankarlos Benítez (Caracas FC) y Adrián Palacios (Genk).

Otros futbolistas cumplieron compromisos previos con sus respectivos equipos, como fue el caso de David Martínez (Los Ángeles FC), mientras que Yangel Herrera (Real Sociedad) se encontró en fase de rehabilitación por lesión.

Aramburu fue tomado en cuenta

Entre los guardametas seleccionados, José Contreras, Javier Otero y Joel Graterol recibieron la confianza. La línea defensiva incluyó a Jon Aramburu, Ronald Hernández y Ángel Azuaje. El mediocampo se conformó con elementos como Bryant Ortega, Cristian Cásseres y Matías Lacava, entre otros. Finalmente, la delantera contó con la presencia de Jovanny Bolívar, Alejandro Marqués y Jesús Ramírez.

