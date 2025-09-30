MLB vs. Japón: ¿cómo nacieron los históricos partidos interligas entre ambas potencias?

Suscríbete a nuestros canales

Los partidos entre las estrellas de las Grandes Ligas y la liga japonesa, conocidos formalmente como la MLB Japan All-Star Series, nacieron de una tradición de giras de exhibición y se han transformado en una plataforma clave para medir la competitividad global durante finales del siglo 20 y finales de la década del 2010, pasando por diferentes etapas.

El origen de estos históricos encuentros se remonta a principios del siglo XX, cuando equipos universitarios y profesionales de Estados Unidos comenzaron a realizar viajes transpacíficos a la nación asiática. Estas series de intercambio se conocían en Japón como “Nichibei Yakyu” (Béisbol Japón-EE.UU.).

El hito más significativo en esta era de giras ocurrió en 1934, cuando una selección de estrellas de la MLB, que incluía a figuras legendarias como Babe Ruth, Lou Gehrig y Jimmie Foxx, realizó una gira de 18 partidos por Japón.

Tras la Segunda Guerra Mundial, estas giras continuaron de forma intermitente como un gesto diplomático y deportivo, incluyendo la visita de equipos como los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.

Establecimiento de la serie entre 1986 y 2006

La formalización de los partidos interligas se concretó en 1986 con el establecimiento de la MLB Japan All-Star Series, un evento bianual o irregular que se llevaba a cabo al finalizar la temporada de las Grandes Ligas. En sus inicios, los equipos de la MLB se enfrentaban a una selección de All-Stars de la Nippon Professional Baseball (NPB), la liga profesional japonesa.

Durante este periodo, que se extendió hasta 2006, el dominio de los equipos de la MLB fue casi total. Los All-Stars de la MLB ganaron nueve de las diez series disputadas en ese lapso.

Grandes figuras como Ken Griffey Jr., Barry Bonds y Sammy Sosa participaron y dominaron estas competiciones, utilizando la gira como una extensión de su temporada.

El desafío de la MLB ante Samurai Japan

Tras una pausa, la Serie All-Star se reanudó en 2014, pero con un cambio significativo en el formato. En lugar de enfrentar a una selección de la liga, el equipo de la MLB comenzó a competir directamente contra el equipo nacional japonés, conocido como "Samurai Japan".

En la serie de 2014, Samurai Japan logró una victoria histórica al superar a la selección de la MLB por tres juegos a dos. Este triunfo fue notable, ya que marcó la primera vez que el equipo nacional japonés ganaba la serie desde 1990, demostrando la paridad alcanzada por el talento local.

La tendencia se reafirmó en la serie de 2018, el encuentro más reciente bajo este formato, donde Samurai Japan logró una contundente victoria de cinco juegos a uno sobre el equipo de estrellas de las Grandes Ligas. Esta evolución subraya la transformación del béisbol japonés de un admirador a un competidor directo del nivel de la MLB.

Adicionalmente, la relación se ha mantenido con los Opening Series de MLB en el Tokyo Dome, donde equipos como los Mets, Yankees, Red Sox, Mariners y, más recientemente, los Dodgers y Cubs han iniciado su temporada regular en suelo japonés.

