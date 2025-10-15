Alex Palou contra McLaren: disputa legal en la Fórmula 1

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo y polémico capítulo se abrió en la disputa legal que enfrenta a McLaren con el piloto español Alex Palou, quien se encuentra en litigio por incumplimiento de contrato en el Reino Unido. Durante el proceso judicial, la defensa pública del CEO de McLaren, Zak Brown, desató una controversia al calificar de "ridículas" las acusaciones hechas por Palou sobre la verdadera autoridad en la elección del piloto australiano Oscar Piastri.

La tensión entre McLaren y Palou, demandado por su decisión de permanecer en Chip Ganassi Racing, escaló cuando el piloto español testificó ante el tribunal, según reportó Reuters. Palou afirmó que Brown le había asegurado que la llegada de Oscar Piastri a la escudería fue una imposición del entonces director, Andreas Seidl. Este testimonio, recogido y difundido por el sitio Motorsport, sugirió que el CEO estadounidense carecía de la influencia decisiva en la formación de pilotos.

La reacción de Zak Brown fue contundente e inmediata. El directivo afirmó no saber "qué acusación me ha hecho más gracia, si la idea de que no soy yo quien toma las decisiones clave sobre nuestra alineación de pilotos, o la sugerencia de que no estaba de acuerdo con el fichaje del gran talento Oscar Piastri". Brown enfatizó que ambas versiones son "claramente ridículas" y obvias para cualquiera que siga la Fórmula 1. Además, aseguró tener un control total sobre los temas estratégicos del equipo, particularmente en las contrataciones.

El fichaje de Oscar Piastri en 2022 ya había sido complejo y generó grandes titulares al involucrar una batalla contractual con Alpine. En el contexto del juicio actual, el nombre de Piastri volvió a relucir. Fuentes internas de McLaren confirmaron que la insinuación de Palou fue motivo de burla para el australiano, quien, según Brown, se "rió" de la versión. Esto fue interpretado por Brown como un respaldo al liderazgo de su CEO.

Brown reiteró la total satisfacción de la escudería con su alineación actual, compuesta por Piastri y Lando Norris. "Tenemos la mejor pareja de pilotos de la parrilla de F1 con Oscar y Lando. No podría estar más emocionado con su increíble rendimiento y su deportividad", sentenció.

La disputa legal no es menor en lo financiero. McLaren reclama hasta 33 millones de dólares en concepto de penalización por la ruptura unilateral del contrato. Si bien Palou admitió el incumplimiento, argumentó que la confirmación del fichaje de Piastri eliminó cualquier posibilidad real de ascender a la Fórmula 1 como piloto titular, siendo ese el motivo para optar por su permanencia en Chip Ganassi Racing.

