¡Arranca la LVBP! El béisbol venezolano celebrará su 80° aniversario con un duelo inaugural de alto voltaje

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) da inicio este 15 de octubre a su temporada 2025-2026, una edición especial que celebra 80 años de historia y rinde homenaje al legendario David "Big Snake" Concepción. El telón se levanta esta noche en Barquisimeto con un único encuentro que enfrentará al campeón defensor contra uno de sus grandes rivales.

A las 7:00 p.m. (hora local), la pelota venezolana vuelve a rodar con el choque inaugural en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Los Cardenales de Lara, quienes se alzaron con el campeonato la zafra anterior, serán los anfitriones del primer juego de la ronda regular.

El desafío no será sencillo, pues el equipo crepuscular, liderado por el mánager César Izturis, se medirá ante los Tigres de Aragua. El conjunto felino llega bajo la dirección del experimentado Oswaldo Guillén, el timonel criollo que cuenta con una Serie Mundial en su palmarés. Este encuentro entre dos "titanes" marca el inicio de una campaña donde cada equipo jugará 56 partidos, organizados en series de ocho encuentros entre rivales directos.

La LVBP regresa con varias adiciones que buscan elevar el nivel de la competición. Para esta edición, cada equipo tendrá la posibilidad de contar con hasta seis jugadores importados, inyectando talento proveniente de las ligas menores de EE. UU. y el Caribe.

Además, el calendario incluirá un Juego de Estrellas Internacional que enfrentará a una selección de Venezuela contra un combinado de República Dominicana. Este evento se llevará a cabo en el Estadio Monumental Simón Bolívar, y los fanáticos tendrán la oportunidad de seleccionar a los titulares venezolanos mediante votación popular.

"Estamos celebrando 80 años de una de las mejores ligas del Caribe, gracias a la historia que han escrito nuestros equipos", declaró Giuseppe Palmisano, presidente de la liga. El homenaje a David Concepción, el "Big Snake" que brilló con 2.306 hits y dos Series Mundiales en la MLB, permea la temporada, pues es "un honor celebrar a un hombre que llevó a Venezuela en alto con su garra y elegancia en el shortstop", agregó Palmisano.

La jornada completa de béisbol, con el resto de los equipos en acción, se activará este jueves 16 de octubre. El campeón de esta zafra obtendrá el boleto directo a la Serie del Caribe 2026, donde Venezuela buscará defender su orgullo en el clásico regional que se disputará en Gran Caracas.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.