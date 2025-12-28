Batalla de los Sexos en tenis: Kyrgios se impone a Sabalenka

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del tenis volvió a ser testigo de la tradicional "Batalla de los sexos" en un evento repleto de lujos y patrocinadores millonarios en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

En esta edición, el australiano Nick Kyrgios, actualmente en el puesto 671 del ranking ATP, derrotó a Aryna Sabalenka, líder del ranking WTA, con un doble 6-3 en un partido que se extendió por una hora y 15 minutos.

El encuentro contó con la presencia de grandes personalidades, entre ellas el exfutbolista brasileño Ronaldo, lo que subrayó la magnitud mediática de la cita.

Este duelo se produce 52 años después de la histórica victoria de Billie Jean King sobre Bobby Riggs, hito que transformó la percepción del tenis femenino en el mundo.

Realidades opuestas en la pista

Kyrgios llegó a este compromiso en medio de una etapa incierta de su carrera profesional. Tras alcanzar la final de Wimbledon en 2022, una serie de lesiones en la rodilla y la muñeca lo han mantenido alejado del circuito, siendo su última presentación oficial en singles el pasado mes de marzo en el Masters 1000 de Miami.

Por el contrario, Sabalenka atraviesa el mejor momento de su trayectoria deportiva. La bielorrusa cerró el 2025 como la número uno del mundo por segundo año consecutivo, tras conquistar su cuarto título de Grand Slam en el US Open y alzar trofeos en Brisbane, Miami y Madrid.

Las reglas especiales del duelo

Con el objetivo de equilibrar las diferencias físicas entre ambos competidores, la organización del evento en Dubái implementó dos normativas particulares:

Saque único : Cada jugador dispuso de un solo servicio por punto para priorizar la precisión por encima de la potencia.

Reducción de cancha: El lado de la pista correspondiente a Sabalenka fue reducido en un 9%.

Esta última medida se basó en estudios técnicos sobre el desplazamiento promedio comparativo entre hombres y mujeres en el tenis profesional.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.