Blue Jays vs. Dodgers: hora y por dónde ver el Juego 2 de la Serie Mundial 2025

La Serie Mundial 2025 arrancó con una sacudida significativa en favor de los Blue Jays de Toronto. La franquicia canadiense no solo logró la victoria en el Juego 1, sino que lo hizo de manera contundente con un marcador de 11-4 sobre los Dodgers de Los Ángeles. Este resultado ha puesto la presión sobre el equipo angelino, que deberá mostrar una reacción inmediata si no quiere ver comprometido el Clásico de Otoño.

La victoria abultada de Toronto en el inicio de la serie, su primera aparición en estas instancias en más de 30 años, subraya que los Azulejos han llegado con serias intenciones de competir por el título. Por su parte, los Dodgers se ven forzados a superar el revés inicial y el factor sorpresa.

El Juego 2 de la Serie Mundial se llevará a cabo este sábado 25 de octubre en el Rogers Center de Toronto, con las expectativas al máximo.

Horario y transmisión

A pesar de la derrota de anoche, el historial general entre los dos equipos sigue favoreciendo a Los Ángeles con un récord de 19 victorias sobre 12 de los Blue Jays. No obstante, las estadísticas históricas pasan a un segundo plano cuando la urgencia de la serie se impone.

El partido Blue Jays vs. Dodgers está programado para comenzar a las 20:00 horas (8:00 pm), tiempo de Venezuela.

¿Dónde verlo en vivo? Los aficionados podrán seguir el Juego 2 de la Serie Mundial a través de múltiples plataformas de transmisión en vivo:

Fox

ESPN

Disney Plus

ByM Sport

Los Dodgers necesitan un triunfo para igualar la serie antes de que el escenario cambie de sede, mientras que los Blue Jays intentarán aprovechar el envión anímico y el apoyo de su público para asegurar una cómoda ventaja de 2-0.

