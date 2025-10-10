¡Candela en Macuto! Tiburones vence a los Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El ambiente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se encendió este jueves con la disputa del primer encuentro de pretemporada entre Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas. El juego, celebrado en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto a partir de las 5:00 p.m., culminó con victoria para los escualos con marcador final de 8-6, tras un vibrante duelo de ofensivas y múltiples volteretas en la pizarra.

El partido sirvió como una importante evaluación para ambos equipos, que buscan afinar su róster antes de que inicie oficialmente la temporada 2025-2026. Los Tiburones tomaron la delantera temprano, asegurando una ventaja de 2-0 que se mantuvo hasta la mitad del encuentro.

Sin embargo, el juego demostró su intensidad característica en el clásico de la capital. En el quinto inning, el melenudo logró una contundente reacción, volteando el marcador para ponerse arriba 3-2. La respuesta del conjunto salado fue inmediata, pues al cierre de esa misma entrada, La Guaira retomó la delantera 4-3.

El intercambio ofensivo continuó. Los Leones volvieron a la carga con fuerza en el sexto episodio, logrando otro rally que les permitió tomar ventaja nuevamente, 5-4. Pese a los esfuerzos del melenudo, el poderío de los Tiburones se hizo sentir en la recta final. Los dirigidos por el mánager Gregorio Petit consolidaron sus carreras en los innings posteriores para sellar la victoria con el resultado final de 8-6.

Este primer desafío marca la cuenta regresiva para el inicio oficial del campeonato, pautado para el 15 de octubre. La temporada, que rendirá homenaje a la leyenda David Concepción, verá el debut en casa de Leones el jueves 16 de octubre ante Bravos de Margarita, mientras que Tiburones hará lo propio en Maracaibo contra Águilas del Zulia.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.