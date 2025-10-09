Ronald Acuña Jr. abre negocio gastronómico: "4070" en La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

El astro venezolano Ronald Acuña Jr. sigue demostrando que su talento no tiene límites en el diamante. El oriundo de La Sabana, reconocido por el vínculo profundo que mantiene con su público, ha debutado recientemente como empresario al lanzar una iniciativa comercial en su país.

La noticia, que generó revuelo tras ser anunciada de manera enigmática por su esposa, María Laborde, se materializó en un local de comida rápida móvil llamado "Foodtruck 4070". Este puesto de alimentos se encuentra ubicado en La Sabana, en el estado La Guaira.

El menú del negocio ofrecerá una variedad de platos sencillos pensados para garantizar una vivencia culinaria ágil y distintiva a sus comensales. La oferta incluye populares opciones de la gastronomía exprés: desde hamburguesas y shawarmas hasta pepitos y hot dogs. Para mayor comodidad, el local proporcionará un servicio de reparto a domicilio en todo el litoral guaireño.

El concepto del local rinde un homenaje directo y potente al histórico rendimiento deportivo de Acuña. El nombre "4070" evoca la temporada 2023, cuando el jardinero logró el registro de 40 cuadrangulares y 70 bases estafadas, una proeza sin precedentes en las Grandes Ligas que, de paso, lo coronó como el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Con esta inversión, el guaireño no solo busca hacer negocio, sino que retribuye su triunfo al pueblo que lo vio crecer. A través de este pequeño emprendimiento con gran corazón, la comunidad podrá degustar platos de calidad y, al mismo tiempo, tendrá un punto de encuentro que los acerca a su máxima figura deportiva. Este es el inicio de la faceta de Ronald Acuña Jr. como inversionista en Venezuela.

