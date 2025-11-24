Carabobo FC es el nuevo campeón del Torneo Clausura: jugará la final absoluta ante la UCV

Suscríbete a nuestros canales

El Carabobo Fútbol Club se alzó este domingo con el torneo Clausura 2025 de la Liga FUTVE tras derrotar a la Academia Puerto Cabello 1 gol por 0 en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia.

Con este importante triunfo, el equipo granate, bajo la dirección técnica de Daniel Farías, obtiene el pase directo para disputar la Final Absoluta del fútbol venezolano. Su contrincante en esta instancia será UCV FC, ganador del Torneo Apertura 2025.

Este partido marcó un hito en la historia de la liga, al tratarse de la primera final 100% carabobeña en la máxima categoría del fútbol nacional, informó el diario El Carabobeño.

Gol para el recuerdo granate

La única anotación del compromiso fue concretada por el delantero José Riasco en el minuto 59 del segundo tiempo, para el júbilo de la afición granate.

El camino de Carabobo hasta la final del Clausura se consolidó tras liderar el cuadrangular B de la fase final. En esta etapa, el conjunto granate superó a rivales de peso como Caracas Fútbol Club, Deportivo Táchira y Metropolitanos.

Por su parte, Academia Puerto Cabello llegó a la instancia definitoria al obtener el primer puesto del cuadrangular A, dejando atrás a Deportivo La Guaira, Zamora y Monagas.

Ahora, los esfuerzos del cuadro carabobeño se centran en el desafío final ante la UCV FC, un encuentro que definirá al campeón de la temporada 2025 y otorgará un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

