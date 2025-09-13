Casos de dopaje en la LVBP: estas son las suspensiones más polémicas en los últimos años

Suscríbete a nuestros canales

El ecosistema de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se vio sacudido este martes por la suspensión de siete peloteros por dopaje en la pasada temporada; sin embargo, muchos casos se han producido en los últimos años que han causado revuelo en la opinión pública.

Williams Astudillo, Omar Bencomo Jr., Jhoulys Chacín y los importados Cristofer Ogando, Tyler Alexander, Yoanner Negrín y Félix Paulino, son los señalados por el uso de sustancias.

Caso de Álex Cabrera sacudió al beisbol venezolano

El caso más impactante en los últimos años fue sin duda el de Alex Cabrera, "El Samurái". En su histórica carrera como hombre récord de cuadrangulares, también existen polémicas relacionadas con el uso de sustancias prohibidas.

Sin dudas, el caso más notorio se produjo en el 2016, cuando el expelotero fue suspendido durante 25 juegos por el uso de una sustancia estimulante, las anfetaminas. Si bien el jugador se proclamó inocente, ya que aseguraba que dicha sustancia provenía de una medicina permitida por el protocolo de la LVBP, la propia liga ratificó dicha suspensión.

Pese a ello, este no sería el único caso, puesto que en el 2017, Cabrera inició otra suspensión de 50 juegos por reincidencia tras dar positivo en un análisis ético del que se daba la designación de estanozolol, un esteroide anabólico.

Otros casos que causaron revuelo en la LVBP

Más allá de Cabrera, el béisbol venezolano ha visto a otros grandes nombres en problemas. El receptor Josmil Pinto fue suspendido por 25 juegos en 2018 por consumo de anfetaminas.

En esa misma campaña, el jardinero dominicano Jesús "Cacao" Valdez perdió su premio de Jugador Más Valioso y Productor del Año en la temporada 2017-2018 tras dar positivo por anabolizantes.

La pasada campaña, la liga anunció la suspensión de los lanzadores Félix Doubront y Bruce Rondón, quienes recibieron una sanción or 30 juegos.

La LVBP ha respondido implementando un Programa Antidopaje (PALVBP) cada vez más riguroso, alineado con las normativas internacionales. Este programa incluye exámenes sorpresivos y sanciones que van desde suspensiones de 15 juegos por una primera infracción hasta la suspensión por varias temporadas en casos de reincidencia grave.

La colaboración con laboratorios de análisis antidopaje en el extranjero, como el UCLA Olympic Analytical Laboratory en Estados Unidos, garantiza la fiabilidad de los resultados.

