Copa del Rey 2025-2026 segunda ronda: EN VIVO y GRATIS AQUÍ

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Los fanáticos del fútbol español en Venezuela podrán disfrutar los mejores partidos de la Copa del Rey en vivo y en exclusiva gracias a Meridiano Televisión.

Fútbol español para todos

Meridiano te da más: transmisión gratuita, abierta y de fácil acceso para que ningún venezolano se pierda el torneo más emocionante del fútbol español.

Calendario de la Segunda Ronda – Copa del Rey 2025-2026

Martes 2 de diciembre

CD Numancia de Soria vs Mallorca

Inicio: 2:00p.m.

Señal abierta por Meridiano Televisión

CD Ebro vs Osasuna

Inicio: 2:00p.m.

Transmisión exclusiva vía streaming por Meridiano.net

Miércoles 3 de diciembre

Reus FC Reddis vs Real Sociedad

Inicio: 4:00p.m.

Disponible por Meridiano Televisión

Torrent CF vs Real Betis

Inicio: 4:00p.m.

Cobertura en streaming por Meridiano.net

Jueves 4 de diciembre

CD Atlético Baleares vs RCD Espanyol

Inicio: 2:00p.m.

Señal abierta por Meridiano Televisión

FC Cartagena vs Valencia

Inicio: 4:00p.m.

Transmisión en exclusiva por Meridiano.net

¿Dónde ver la Copa del Rey gratis en Venezuela?

Gratis por señal abierta: Los mejores choques estarán disponibles en vivo por Meridiano Televisión para toda Venezuela.

Los mejores choques estarán disponibles en vivo por para toda Venezuela. En HD: También disponible en alta definición a través de SimplePlus, InterGO, Netuno GO y ABA TV GO .

También disponible en alta definición a través de . Streaming oficial: Conéctate a Meridiano.net para ver los partidos seleccionados desde cualquier dispositivo.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.