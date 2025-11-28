TRANSMISIÓN

Copa del Rey 2025-2026 segunda ronda: EN VIVO y GRATIS AQUÍ

La Copa del Rey 2025-2026 continúa con su segunda ronda. Disfrútala en vivo y gratis por Meridiano

Por 2001

Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 05:35 pm
Copa del Rey 2025-2026 segunda ronda: EN VIVO y GRATIS AQUÍ

Por: Andrea Matos Viveiros

Los fanáticos del fútbol español en Venezuela podrán disfrutar los mejores partidos de la Copa del Rey en vivo y en exclusiva gracias a Meridiano Televisión.

Fútbol español para todos

Meridiano te da más: transmisión gratuita, abierta y de fácil acceso para que ningún venezolano se pierda el torneo más emocionante del fútbol español.

Calendario de la Segunda Ronda – Copa del Rey 2025-2026

  • Martes 2 de diciembre
  • CD Numancia de Soria vs Mallorca
    Inicio: 2:00p.m.
    Señal abierta por Meridiano Televisión

 

  • CD Ebro vs Osasuna
    Inicio: 2:00p.m.
    Transmisión exclusiva vía streaming por Meridiano.net

 

  • Miércoles 3 de diciembre
  • Reus FC Reddis vs Real Sociedad
    Inicio: 4:00p.m.
    Disponible por Meridiano Televisión

 

  • Torrent CF vs Real Betis
    Inicio: 4:00p.m.
    Cobertura en streaming por Meridiano.net

 

  • Jueves 4 de diciembre
  • CD Atlético Baleares vs RCD Espanyol
    Inicio: 2:00p.m.
    Señal abierta por Meridiano Televisión

 

  • FC Cartagena vs Valencia
    Inicio: 4:00p.m.
    Transmisión en exclusiva por Meridiano.net

¿Dónde ver la Copa del Rey gratis en Venezuela?

  • Gratis por señal abierta: Los mejores choques estarán disponibles en vivo por Meridiano Televisión para toda Venezuela.
  • En HD: También disponible en alta definición a través de SimplePlus, InterGO, Netuno GO y ABA TV GO.
  • Streaming oficial: Conéctate a Meridiano.net para ver los partidos seleccionados desde cualquier dispositivo.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Nueva York
belleza
Viernes 28 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América