Copa del Rey 2025-2026 segunda ronda: EN VIVO y GRATIS AQUÍ

Los fanáticos del fútbol español en Venezuela podrán disfrutar los mejores partidos de la Copa del Rey en vivo y en exclusiva gracias a Meridiano Televisión.
Fútbol español para todos
Meridiano te da más: transmisión gratuita, abierta y de fácil acceso para que ningún venezolano se pierda el torneo más emocionante del fútbol español.
Calendario de la Segunda Ronda – Copa del Rey 2025-2026
- Martes 2 de diciembre
- CD Numancia de Soria vs Mallorca
Inicio: 2:00p.m.
Señal abierta por Meridiano Televisión
- CD Ebro vs Osasuna
Inicio: 2:00p.m.
Transmisión exclusiva vía streaming por Meridiano.net
- Miércoles 3 de diciembre
- Reus FC Reddis vs Real Sociedad
Inicio: 4:00p.m.
Disponible por Meridiano Televisión
- Torrent CF vs Real Betis
Inicio: 4:00p.m.
Cobertura en streaming por Meridiano.net
- Jueves 4 de diciembre
- CD Atlético Baleares vs RCD Espanyol
Inicio: 2:00p.m.
Señal abierta por Meridiano Televisión
- FC Cartagena vs Valencia
Inicio: 4:00p.m.
Transmisión en exclusiva por Meridiano.net
¿Dónde ver la Copa del Rey gratis en Venezuela?
- Gratis por señal abierta: Los mejores choques estarán disponibles en vivo por Meridiano Televisión para toda Venezuela.
- En HD: También disponible en alta definición a través de SimplePlus, InterGO, Netuno GO y ABA TV GO.
- Streaming oficial: Conéctate a Meridiano.net para ver los partidos seleccionados desde cualquier dispositivo.
