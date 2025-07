Copa Sudamericana: ¡Mineiro vs Bucaramanga! Duelo crucial por los Octavos de Final

Suscríbete a nuestros canales

El partido de vuelta entre Atlético Mineiro y Atlético Bucaramanga en la Copa Sudamericana no es una simple formalidad. Es un capítulo crucial y tenso en este enfrentamiento a doble partido. Aunque el conjunto brasileño tiene una ligera ventaja, el pronóstico es incierto. El primer partido demostró que Bucaramanga es capaz de tomar la iniciativa y crear oportunidades, lo que convierte este encuentro en Belo Horizonte en una oportunidad para que Mineiro reafirme su clase o para que Bucaramanga dé la sorpresa.

Atlético Mineiro y Atlético Bucaramanga solo se han enfrentado una vez, el pasado 17 de julio, con victoria 0-1 para el Mineiro en Colombia. A pesar de esa victoria, las estadísticas del partido mostraron a un Bucaramanga dominante en posesión (61% vs 39%), tiros de esquina (6 vs 0) y disparos a puerta (8 vs 2), lo que demuestra su capacidad de generar peligro.

Atlético Mineiro mostró madurez y disciplina en el partido de ida. A pesar de jugar con diez hombres por la expulsión de Alan Franco en el minuto 52, Hulk convirtió un penalti decisivo para asegurar la victoria. Su enfoque pragmático y su capacidad para cerrar los espacios fueron clave. Sin embargo, vienen de una derrota 3-2 ante Palmeiras en el Brasileirão, donde Hulk anotó un doblete.

Por su parte, Atlético Bucaramanga controló el primer tiempo del partido de ida, generando varias ocasiones peligrosas, pero no lograron concretarlas. La expulsión de un jugador rival no fue suficiente para capitalizar su dominio. A diferencia de Mineiro, el equipo colombiano tuvo más días para recuperarse al no jugar en la Clausura nacional el pasado fin de semana, lo que podría ser una ventaja física en este decisivo encuentro.

Análisis y cuotas destacadas de MeridianoBet

Considerando el contexto de este partido de vuelta y las tendencias de ambos equipos, podemos esperar un duelo táctico y con un marcador ajustado.

Nuestra predicción principal es Total de goles Menos (3.5), con una cuota de -250. La tendencia de menos de 3.5 goles se ha dado en 6 de los últimos 7 partidos del Atlético Mineiro y en 14 de los últimos 16 partidos de Bucaramanga como visitante, lo que sugiere un partido con pocas anotaciones.

Además, te sugerimos considerar:

Atlético Bucaramanga Hándicap (+1.5) (cuota: -165 ): Bucaramanga ha ganado con este hándicap en 24 partidos consecutivos como visitante, lo que indica su capacidad para mantener los partidos cerrados.

(cuota: ): Bucaramanga ha ganado con este hándicap en 24 partidos consecutivos como visitante, lo que indica su capacidad para mantener los partidos cerrados. 1er Tiempo Empate (cuota: +150 ): Atlético Mineiro ha empatado el primer tiempo en 6 de sus últimos 7 partidos.

(cuota: ): Atlético Mineiro ha empatado el primer tiempo en 6 de sus últimos 7 partidos. Ambos equipos anotarán (No) (cuota: -125): Dado que solo hubo un gol en el primer enfrentamiento, es probable que uno de los equipos mantenga su arco en cero.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

Apuesta YA en MeridianoBet, donde siempre juegas, ganas y cobras seguro.

R: Luimar González

Visite nuestra sección Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.