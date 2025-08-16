Críticas desde casa: leyenda mexicana de la F1 lanza un duro dardo contra Checo Pérez

Suscríbete a nuestros canales

Sergio "Checo" Pérez ha recibido una dura crítica por su desempeño en la temporada 2024, pero esta vez desde una voz inesperada. Joaquín Ramírez, un legendario compatriota con un extenso pasado en la Fórmula 1, se refirió al piloto en duros términos, asegurando que su talento en la pista no fue suficiente para compensar la falta de concentración fuera de ella.

En una entrevista, Ramírez fue contundente al afirmar que el tapatío tuvo muchas distracciones que lo afectaron en su carrera, una situación que, según él, nunca le ocurriría a su excompañero Max Verstappen. "Si eres corredor de Fórmula 1 debes poner la Fórmula 1 en el desayuno, comida y merienda", sentenció el exdirectivo, destacando el contraste entre ambos pilotos.

La opinión de Ramírez cobra especial peso debido a su impecable trayectoria en la máxima categoría. Este icónico mexicano forjó su reputación en el paddock, participando en casi 500 Grandes Premios y logrando 116 victorias junto a equipos como McLaren, donde trabajó con leyendas como Ayrton Senna, Alain Prost y Niki Lauda.

A pesar de las críticas, el futuro de Checo parece estar encaminado. Tras su salida de Red Bull, el piloto se prepara para su presentación oficial con la escudería Cadillac. La ceremonia se realizaría el fin de semana del 7 de septiembre, coincidiendo con el Gran Premio de Monza, un momento que podría marcar un nuevo comienzo para su carrera.

