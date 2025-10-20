¡Cruces electrizantes en la LVBP! Esta es la cartelera para el 21 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) cerró el fin de semana con resultados contundentes que reafirman el poderío ofensivo de varios equipos.

El marcador más abultado y sorpresivo de la jornada se dio en Barquisimeto, donde los Tiburones de La Guaira arrollaron a los Cardenales de Lara con un score de 16 carreras a 9. La ofensiva litoralense disparó 21 imparables para asegurar la victoria en un verdadero festival de bateo.

En Caracas, los Leones del Caracas hicieron valer su condición de local al superar por estrecho margen de 11 carreras a 9 a los Caribes de Anzoátegui, en un juego donde los melenudos conectaron 17 hits.

Finalmente, los Navegantes del Magallanes lograron una victoria dominante frente a las Águilas del Zulia, ganando 8 carreras a 1. El único tropiezo del día fue para los Tigres de Aragua, que cayeron 1 carrera a 3 ante los Bravos de Margarita.

Próximos juegos:

Tras el día de descanso, la acción se reanuda el martes 21 de octubre de 2025 con cuatro emocionantes encuentros pautados:

La jornada inicia a las 6:30 pm con un choque de alto voltaje entre los Leones del Caracas y los Tiburones de La Guaira. A las 7:00 pm, tendremos un triple header de acción:

Los Cardenales de Lara se medirán a los Navegantes del Magallanes.

Los Bravos de Margarita se enfrentarán a los Caribes de Anzoátegui.

Las Águilas del Zulia jugarán contra los Tigres de Aragua.

