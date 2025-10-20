LVBP

Rencilla entre los felinos por el liderato: así quedó la tabla de posiciones de la LVBP

Tras completarse la primera semana de la LVBP, los Tigres de Aragua mantienen el liderato a pesar de perder su invicto.

Por Samuel Poleo
Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 11:45 pm
Rencilla entre los felinos por el liderato: así quedó la tabla de posiciones de la LVBP

La primera semana la temporada 80 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) llegó a su fin este domingo 19 de octubre y dejó la caída del invicto de los Tigres de Aragua. Mientras que Leones pese que comenzó mal, la novena capitalia logró recomponer el curso y afinazarse como el perseguidor.

Tabla de posiciones

Equipo JJ JG JP DIF.
Tigres 5 4 1 0
Leones 4 3 1 0.5
Tiburones 4 2 2 1.5
Bravos 4 2 2 1.5
Águilas 4 2 2 1.5
Cardenales 5 2 3 2
Navegantes 4 1 3 2.5
Caribes 4 1 3 2.5

Jornada del martes 21 de octubre

 Leones vs Tiburones - 06:30 PM - Estadio Universitario

Cardenales vs Navegantes - 07:00 PM - Estadio José Bernardo Pérez

Bravos vs Caribes - 07:00 PM - Estadio Alfonso Carrasquel

Águilas vs Tigres - 07:00 PM - Estadio José Pérez Colmenares

Redacción de Meridiano.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Panamá
Venezuela
EEUU
bienestar
Estados Unidos
Domingo 19 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América