Rencilla entre los felinos por el liderato: así quedó la tabla de posiciones de la LVBP

La primera semana la temporada 80 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) llegó a su fin este domingo 19 de octubre y dejó la caída del invicto de los Tigres de Aragua. Mientras que Leones pese que comenzó mal, la novena capitalia logró recomponer el curso y afinazarse como el perseguidor.

Tabla de posiciones

Equipo JJ JG JP DIF. Tigres 5 4 1 0 Leones 4 3 1 0.5 Tiburones 4 2 2 1.5 Bravos 4 2 2 1.5 Águilas 4 2 2 1.5 Cardenales 5 2 3 2 Navegantes 4 1 3 2.5 Caribes 4 1 3 2.5

Jornada del martes 21 de octubre

Leones vs Tiburones - 06:30 PM - Estadio Universitario

Cardenales vs Navegantes - 07:00 PM - Estadio José Bernardo Pérez

Bravos vs Caribes - 07:00 PM - Estadio Alfonso Carrasquel

Águilas vs Tigres - 07:00 PM - Estadio José Pérez Colmenares

