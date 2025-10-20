Rencilla entre los felinos por el liderato: así quedó la tabla de posiciones de la LVBP

La primera semana la temporada 80 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) llegó a su fin este domingo 19 de octubre y dejó la caída del invicto de los Tigres de Aragua. Mientras que Leones pese que comenzó mal, la novena capitalia logró recomponer el curso y afinazarse como el perseguidor.
Tabla de posiciones
|Equipo
|JJ
|JG
|JP
|DIF.
|Tigres
|5
|4
|1
|0
|Leones
|4
|3
|1
|0.5
|Tiburones
|4
|2
|2
|1.5
|Bravos
|4
|2
|2
|1.5
|Águilas
|4
|2
|2
|1.5
|Cardenales
|5
|2
|3
|2
|Navegantes
|4
|1
|3
|2.5
|Caribes
|4
|1
|3
|2.5
Jornada del martes 21 de octubre
Leones vs Tiburones - 06:30 PM - Estadio Universitario
Cardenales vs Navegantes - 07:00 PM - Estadio José Bernardo Pérez
Bravos vs Caribes - 07:00 PM - Estadio Alfonso Carrasquel
Águilas vs Tigres - 07:00 PM - Estadio José Pérez Colmenares
