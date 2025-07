ESPN vs. Davoo Xeneize: la sorprendente respuesta del 'streamer' argentino

Suscríbete a nuestros canales

La tensión entre el periodismo deportivo tradicional y las nuevas voces digitales ha vuelto a encenderse en Argentina. Los reconocidos comentaristas Daniel Arcucci y Diego "Chavo" Fucks, desde el programa 90 Minutos de ESPN, lanzaron comentarios despectivos dirigidos a Davoo Xeneize, el popular youtuber e influencer hincha de Boca, sin nombrarlo directamente pero con clara intención crítica.

La chispa de la controversia se encendió luego de que Davoo Xeneize hiciera una crítica a la gestión de Juan Román Riquelme. Desde ESPN, Diego "Chavo" Fucks arremetió: "Hay pibitos que hablan seis horas todas las noches, que se hacen millonarios de la noche a la mañana y creen que se las saben todas". En la misma sintonía, Daniel Arcucci añadió: "Ahora salen los que tienen millones de seguidores y hablan por primera vez: ‘uy, están gestionando mal’. ¿Recién te diste cuenta, nene? Vestido con un buzo de Boca".

Frente a la provocación, Davoo Xeneize demostró una notable madurez al decidir no alimentar la polémica. En uno de sus videos habituales, el influencer explicó con templanza su postura: “No me interesa dar esa batalla. No van a verme reaccionando a lo que dijeron ni opinando al respecto. No soy así y no me siento cómodo con eso”. Con esto, descartó cualquier enfrentamiento público.

A pesar de ser uno de los influencers con mejor desempeño en 2024, Davoo dejó claro que no pretende entrar en la lógica de "enemigos" propuesta por algunos medios tradicionales. Subrayó que sus opiniones son eso: miradas personales. “Yo sé que cuando opino de Boca, con la visibilidad que tengo, hay gente a la que no le gusta. Y también hay otra que sí. Pero no puedo pasarme la vida respondiendo a quienes están en desacuerdo”, explicó.

La respuesta de Davoo Xeneize fue ampliamente elogiada en redes sociales, donde usuarios destacaron su serenidad. El influencer cerró el tema de forma contundente: “No voy a victimizarme, ni a darles visibilidad en mi canal. Yo no hablo de otras personas ni busco guerras donde no las hay. Y sé muy bien lo que pasó en el medio. Pero no es mi estilo”. Con estas palabras, reafirmó su enfoque en el análisis y no en el escándalo.

