¡De regreso a la nieve olímpica! Esquiador venezolano clasifica para competir en los Juegos de Invierno 2026

Suscríbete a nuestros canales

El deporte venezolano celebra un hito en las disciplinas de invierno, con el reciente logro que selló el esquiador Nicolás Claveau, este viernes 28 de noviembre.

De acuerdo con El Diario, Claveau consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, asegurando la presencia del país en esta importante cita deportiva mundial.

Este logro pone fin a una ausencia de varias ediciones. Ahora, Venezuela volverá a tener representación en la máxima competencia invernal.

El logro de la clasificación

Venezuela no había logrado clasificar a ningún atleta ni en Corea del Sur 2018 ni en Beijing 2022, lo que convierte la clasificación de Claveau en una noticia de gran impacto para el Comité Olímpico Venezolano y para todos los seguidores del deporte nacional.

¿Qué hizo para clasificar?

La hazaña de Nicolás Claveau se concretó durante el Mundial de la categoría que se llevó a cabo en Finlandia.

El esquiador consiguió un tiempo de 28:32,3 y un puntaje total de penalidades de 214,10 puntos. Para asegurar su cupo olímpico, los atletas debían mantener un marcador por debajo de los 300 puntos.

El esquiador y entrenador venezolano César Baena, quien acompaña y guía a Claveau, fue el encargado de confirmar esta noticia. Baena destacó el esfuerzo del joven en la competencia que le otorga el boleto a Italia.

Un perfil de atleta olímpico

Aunque nació en Venezuela, Nicolás Claveau desarrolló su carrera deportiva en Canadá, país donde reside actualmente. Allí, compitió en las categorías juveniles de esquí y combina su entrenamiento de alto rendimiento con sus estudios de Ingeniería y su trabajo.

La participación de Claveau en Milán-Cortina 2026 abrirá un nuevo capítulo para el país en las disciplinas de nieve y hielo, llevando la bandera nacional a la élite deportiva invernal.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.