Cartelera completa: los cuatros juegos de la LVBP para este viernes 28 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) presenta una jornada completa con cuatro encuentros programados para hoy, jueves 28 de noviembre de 2025. Todos los partidos están pautados para comenzar a las 7:00 p.m.

Los enfrentamientos de la noche son los siguientes:

Leones del Caracas vs. Caribes de Anzoátegui

Águilas del Zulia vs. Navegantes del Magallanes

Bravos de Margarita vs. Cardenales de Lara

Tigres de Aragua vs. Tiburones de La Guaira

Con la temporada en pleno desarrollo, los ocho equipos buscarán consolidar posiciones en sus respectivos feudos o asaltar territorios rivales.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.