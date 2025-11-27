Norris en la cuerda floja: Verstappen y Piastri amenazan la corona de F1 en Qatar

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de Fórmula 1, que parecía resuelta a favor de Lando Norris, ha revivido de manera espectacular. La doble descalificación de McLaren en el Gran Premio de Las Vegas por un desgaste excesivo en la placa del fondo de sus monoplazas eliminó la amplia ventaja que el británico había acumulado, inyectando un drama sin precedentes en las dos últimas carreras.

Ahora, el Mundial de Pilotos se dirige a Lusail, sede del Gran Premio de Qatar, con una tabla que tiene a Norris liderando con 390 puntos, pero seguido de cerca por dos contendientes empatados a 366 puntos: su propio compañero de equipo, Oscar Piastri, y el tetracampeón Max Verstappen.

Piastri se niega a apoyar a Norris

La cercanía de Verstappen, que ha ganado cuatro de las últimas siete carreras, ha puesto a prueba la política de igualdad ("papaya rules") de McLaren. El dilema de la escudería de Woking se profundizó con las declaraciones de Oscar Piastri, quien dejó claro que no sacrificará sus propias aspiraciones para favorecer a Norris.

"Hemos tenido una discusión muy breve al respecto y la respuesta es no", sentenció Piastri a la prensa, argumentando que al estar empatado en puntos con Max, aún tiene una "oportunidad decente" de ganar el campeonato si las cosas se alinean a su favor.

Curiosamente, el rival más peligroso de McLaren, Max Verstappen, apoyó públicamente la postura del australiano, advirtiendo que, si a él le pidieran ser un piloto número dos, le habría dicho al equipo que "se vaya al diablo". Esta postura refuerza la posición de Piastri y complica a McLaren, obligándola a decidir si mantiene la libertad de competencia o arriesga que el "cuco neerlandés" se coma a sus dos pupilos.

El resurgimiento de Verstappen

Verstappen, que llegó a estar a 104 puntos del líder a mediados de temporada, ha experimentado un resurgimiento notable. Desde el Gran Premio de Italia, el neerlandés ha sumado 161 puntos, superando ampliamente los 115 de Norris y los 57 de Piastri. Aunque necesita un milagro para lograr su quinto título consecutivo, tiene la mentalidad y la experiencia necesarias para definir un campeonato, y lo hace sin tener absolutamente nada que perder.

No obstante, la debilidad de Red Bull es que Verstappen "corre solo". Su compañero, Yuki Tsunoda, solo ha aportado 25 de los 391 puntos del equipo en el año, dejando a Max sin un escudero capaz de interponerse entre él y los McLaren.

La regla que neutraliza a McLaren

El Gran Premio de Qatar presenta un factor táctico que podría favorecer directamente a Verstappen: Pirelli impuso una limitación de 25 vueltas por juego de neumáticos.

Esta medida, dictada por preocupaciones de seguridad debido al desgaste extremo que el circuito de Losail impone a los neumáticos, obliga a los equipos a realizar un mínimo de dos paradas en la carrera de 57 vueltas. Esto reduce drásticamente la ventaja natural que tiene McLaren en la gestión de las gomas, permitiendo que escuderías con un ritmo puro y sostenido por vuelta, como Red Bull, puedan sacar mayor partido.

La presión cae sobre Lando Norris

Mientras Verstappen se presenta sin presión, Norris enfrenta la posibilidad de un derrumbe épico. La descalificación de Las Vegas lo golpeó duramente: pasó de tener la corona en el bolsillo a tener que hacer cuentas. A pesar de esto, Norris tiene el control: le bastaría con ser tercero en las dos carreras y el sprint (con un máximo de 8 puntos en juego) para celebrar, sin importar lo que logren sus rivales.

Sin embargo, Lando ha mostrado en el pasado ciertas flaquezas mentales en momentos clave. Su error en la salida de Las Vegas, donde se preocupó tanto por tapar a Verstappen que terminó fuera en la primera curva, sirve como un recordatorio del factor psicológico que podría ser decisivo en un final tan ajustado.

La batalla por el Campeonato de Pilotos está al rojo vivo, y Qatar promete ser el escenario de un desenlace histórico:

Piloto Puntos 1- Lando Norris 390 2- Oscar Piastri 366 3- Max Verstappen 366

