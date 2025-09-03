TRANSMISIÓN

Dónde y cuándo ver la final del panamericano de beisbol U15 gratis en Venezuela

La selección de Venezuela selló su pase directo a la final del campeonato Panamericano U15 como homeclub y podría ir al mundial del próximo año

Por 2001

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 04:41 pm

Por: Andrea Matos Viveiros

Venezuela U15 enfrentará a su similar de Colombia en la final del torneo Panamericano U15 de beisbol. El choque será este jueves 4 de septiembre a las 2:00p.m. por la señal abierta y exclusiva de Meridiano Televisión. También se transmitirá vía streaming en la web meridiano.net/meridianotv

  • Colombia vs Velezuela: En vivo. Antesala 1:45p.m. Playball 2:00p.m.

¡Venezuela quiere ir al mundial!

La selección de Venezuela clasificó a la gran final tras conquistar cuatro victorias consecutivas en la Ronda de Apertura.

  • Frente a Perú, la Vinotinto destacó con un marcador contundente de 16-4.
  • Luego, contra Colombia, dominaron 11-1.
  • Ante Ecuador, desplegaron su poder ofensivo con 18 arepas frente a 6 del contrincante.
  • Y finalmente, sellaron el pasaporte derrotando a Brasil con un sólido 10-5.

Mañana jueves 4 de septiembre los venezolanos buscarán la gloria en la gran final desde el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Y tú podrás verlo, vivirlo y festejarlo en exclusiva a través de Meridiano Televisión en señal abierta. También en HD por Simpleplus, InterGo y Netuno Go.

Y por si fuera poco, estará disponible el streaming a través de meridiano.net/meridianotv.

El torneo otorga un boleto al Campeonato Mundial de Beisbol U15 que se jugará el próximo año. Sintoniza Meridiano Televisión y descubre si Venezuela será quien levante el trofeo.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Nueva York
belleza
Empleo
Miércoles 03 de Septiembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América