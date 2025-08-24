Duelo de alto voltaje: a qué hora y por dónde ver el Real Oviedo vs. Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid salta al campo de juego hoy, domingo 24 de agosto, para enfrentar al Real Oviedo en un crucial encuentro de la segunda fecha de LaLiga. El partido, que se disputará en el Estadio Carlos Tartiere, es una oportunidad para que el equipo de la capital española demuestre su poderío en el arranque de la temporada.

El balón rodará a las 3:30 de la tarde hora de Venezuela, y a las 9:30 a.m. en España. Los fanáticos en Argentina y Chile podrán disfrutar del encuentro a las 4:30 de la tarde, mientras que en México, el partido comenzará a la 1:30 p.m., lo que asegura que seguidores en distintas partes del mundo no se lo perderán.

Para los aficionados que quieran ver el partido, existen varias opciones oficiales de transmisión. En Sudamérica, la señal estará a cargo de ESPN y Disney+, mientras que en México se podrá seguir a través de Sky Sports. Para el público en España, los canales de televisión serán DAZN y Movistar+, además de Amazon Prime Video. En Estados Unidos, el partido se verá por ESPN+ y fuboTV.

