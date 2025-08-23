La inesperada polémica de Franco Mastantuono: ¿Qué dice Xabi Alonso?

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha tenido que abordar una inesperada polémica relacionada con el joven jugador argentino Franco Mastantuono. La controversia, que ha circulado en redes sociales y medios españoles, se centra en la coincidencia del nombre del jugador con el del dictador español Francisco Franco.

Alonso, con su habitual calma, restó importancia al debate y aseguró que no ha hablado con el jugador al respecto. "Yo me centro en el jugador y lo veo bien", afirmó el técnico, quien añadió que ve a Mastantuono "con una sonrisa, más que con alguna preocupación", buscando poner paños fríos a la insólita discusión.

En cuanto a lo deportivo, el técnico del club blanco elogió el talento del joven de 17 años. Alonso destacó la rápida integración de Mastantuono en la plantilla, asegurando que se le ve como si llevara más tiempo en el equipo. Además, el entrenador confirmó que el jugador está en la convocatoria para el próximo partido.

Alonso también resaltó la versatilidad del argentino, destacando su capacidad para jugar como mediocampista o extremo. "Tiene calidad para jugar en las dos posiciones, tiene movilidad y capacidad de asociación", señaló el director técnico, quien también reveló que Mastantuono es una de las opciones del equipo para los tiros libres.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.