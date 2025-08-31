Duelo vinotinto en LaLiga: así le fue a Rondón y Aramburu en su enfrentamiento por la jornada 3

Suscríbete a nuestros canales

En un apretado encuentro correspondiente a la jornada 3 de LaLiga, Salomón Rondón y Jon Aramburu protagonizaron un duelo vinotinto que terminó en triunfo del Real Oviedo 1-0 sobre la Real Sociedad en el Estadio Carlos Tartiere.

La victoria del Real Oviedo, con gol de Leander Dendoncker, dejó un resultado positivo para el delantero de la Vinotinto, mientras que el lateral de la Real Sociedad mostró una participación destacada en el campo, a pesar de la derrota de su equipo.

¿Cómo les fue durante el partido?

Durante este encuentro, Rondón, que había sido titular en los dos partidos previos de la temporada, comenzó desde el banquillo. El 'Gladiador' entró en el minuto 61 en lugar de Federico Viñas, sumando aproximadamente media hora de juego.

En su tiempo en el campo, Rondón se mostró activo en el ataque, destacando por su habilidad para el pivoteo y su apoyo a las jugadas ofensivas de la oncena recién ascendida, informó Meridiano.

Por su parte, el lateral de la Real Sociedad fue una figura clave tanto en la ofensiva, donde se asoció con el japonés Kubo, como en la defensa de su costado.

Estadísticas de Rondón y Aramburu

De acuerdo con datos del portal especializado en estadísticas futbolísticas Sofascore, el desempeño de ambos jugadores fue analizado con los siguientes números. Salomón Rondón obtuvo una puntuación de 6.7. En su tiempo en el campo, el delantero tuvo 18 toques, realizó un pase clave y ganó 6 de 8 duelos aéreos.

Por su parte, Jon Aramburu consiguió una puntuación de 6.3. El defensa ganó 5 de 12 duelos en el suelo y 3 de 3 en el aire. Además, cometió 3 faltas y realizó 3 pases clave.

Ambos jugadores se preparan para su próximo compromiso con la selección de Venezuela en la última doble fecha de las eliminatorias mundialistas ante Argentina y Colombia.

