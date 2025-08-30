Colombia hace oficial su convocatoria para enfrentar a la Vinotinto: estas son sus novedades

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Colombiana de Fútbol ha hecho oficial la lista de jugadores que disputarán la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial 2026.

La selección, dirigida por Néstor Lorenzo, enfrentará a Bolivia y a Venezuela en encuentros que definirán las últimas plazas de clasificación. La nómina no presenta sorpresas y estará liderada por el mediocampista James Rodríguez, capitán del equipo.

La Vinotinto espera a los Cafeteros

El segundo partido de esta jornada final enfrentará a Colombia con la Vinotinto, el próximo 9 de septiembre, en el Estadio Monumental de Maturín. Colombia, que ocupa el sexto lugar en la tabla con 22 puntos, es un rival directo de Venezuela en la búsqueda de un cupo al Mundial o un lugar en el repechaje, informó Meridiano.

Una combinación de resultados podría abrir la posibilidad, aunque remota, de que Venezuela clasifique de forma directa a la Copa del Mundo. Para que esto ocurra, la selección colombiana tendría que perder sus dos compromisos, primero ante Bolivia en Barranquilla y luego contra la Vinotinto en Maturín. Adicionalmente, la oncena nacional necesitaría conseguir una victoria en su visita a Argentina.

Escenarios de clasificación para Venezuela

Aunque el escenario de clasificación directa para la Vinotinto es menos probable, la posibilidad de asegurar el cupo al repechaje es el objetivo principal. Venezuela está compitiendo por esta posición contra Bolivia, que jugará su último partido en casa contra Brasil.

La lista oficial de convocados de Colombia marca el inicio de la cuenta regresiva para una de las finales de las eliminatorias.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube