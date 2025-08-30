¿Repetirán los Dodgers? Estos son los equipos favoritos a llevarse la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

A tan solo un mes de que finalice la temporada regular, las proyecciones estadísticas señalan una tendencia clara sobre qué equipo es el principal favorito para ganar la Serie Mundial 2025.

Varios equipos han mostrado una gran consistencia a lo largo de la campaña, lo que los ha posicionado como contendientes serios para la postemporada.

De acuerdo con datos de la plataforma FanGraphs, compartidos por el periodista Enrique Rojas, los Dodgers de Los Ángeles lideran la lista con una probabilidad del 19.5% de alzar el título.

La lista de los nueve equipos con mayores probabilidades de conquistar el campeonato se desglosa de la siguiente manera:

Dodgers de Los Ángeles (19.5%)

Yankees de Nueva York (11.0%)

Tigres de Detroit (8.8%)

Marineros de Seattle (8.8%)

Azulejos de Toronto (8.7%)

Phillies de Filadelfia (8.1%)

Cerveceros de Milwaukee (7.8%)

Mets de Nueva York (6.5%)

Padres de San Diego (5.9%)

Estos equipos han mantenido una regularidad destacada a lo largo del año. Los Yankees de Nueva York y los Marineros de Seattle se ubican en el segundo y tercer lugar, con 11.0% y 8.8% de probabilidades respectivamente, lo que resalta su desempeño, informó Meridiano.

Actualidad en las posiciones de la MLB

En este momento, las posiciones en la MLB reflejan la intensa competencia.

Liga Americana: Los Yankees de Nueva York se mantienen firmes en la cima de la División Este, mientras que los Marineros de Seattle lideran la División Oeste. En el Centro, los Tigres de Detroit luchan por consolidar su posición.

Liga Nacional: Los Dodgers de Los Ángeles dominan la División Oeste, y los Cerveceros de Milwaukee están al frente en el Centro. La División Este es una batalla cerrada entre los Phillies de Filadelfia y los Mets de Nueva York.

