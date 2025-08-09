El 'Abusador': la conexión de Ronald Acuña Jr. con Bad Bunny y la música urbana

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr., una de las figuras más grandes del béisbol, ha cultivado una relación profunda y estratégica con el mundo de la música urbana. Esta conexión va más allá de ser un simple fan, convirtiéndose en un pilar de su imagen pública y una extensión de su marca personal.

La conexión más destacada del venezolano es con el superastro puertorriqueño Bad Bunny. En mayo de 2024, Acuña se unió a Rimas Sports, la agencia de representación de talentos deportivos cofundada por el cantante y su mánager.

Esta asociación tiene como objetivo no solo gestionar su carrera en el campo, sino también potenciar su imagen global, aprovechando la gran influencia de la agencia en el mundo de la música y la cultura pop.

La amistad entre ambos ha sido clave para que la figura de Acuña resuene más allá del béisbol, llegando al público de la música. Se han mostrado su apoyo mutuo en varias ocasiones, publicando fotos juntos en sus redes sociales.

Acuña no solo se relaciona con los grandes nombres, sino que también apoya a talentos emergentes y a artistas venezolanos. Su amistad con el rapero puertorriqueño Eladio Carrión y con el venezolano Neutro Shorty es bien conocida en las redes.

El "Abusador" utiliza canciones de artistas del género como música de entrada en sus juegos, lo que ayuda a elevar el perfil de estos temas. Muchos de sus clips y videos de highlights en redes sociales usan música de trap y reggaeton. Esta simbiosis ha hecho que su nombre sea respetado en la industria musical.

Como muestra del respeto que se ha ganado, ha sido reconocido públicamente en conciertos de artistas de la talla de Don Omar, lo que evidencia su estatus como un ícono cultural.

