El Chiringuito de Jugones prepara especial por la final de la Supercopa de España

Por: Andrea Matos Viveiros
Como ya es costumbre, el programa El Chiringuito prepara un programa especial dedicado a la final de la Supercopa de España. Josep Pedrerol, junto a los tertulianos, debatirán las jugadas polémicas, decisiones arbitrales y desempeño de cada equipo en este torneo español.
https://www.instagram.com/p/DTMHXDZETEz/?img_index=1
¿Dónde ver El Chiringuito gratis?
En Venezuela, la señal de El Chiringuito llega gratis a todo el país por señal abierta de Meridiano Televisión. Además, en HD por Simpleplus, InterGo, NetUnoGo y Aba TV Go a las 9:00p.m. este domingo 11 de enero.
Supercopa de España: Semis y gran final
No te pierdas las semifinales y final de la Supercopa de España por Meridiano televisión. También vía streaming meridiano.net/meridianotv.
- Semifinal 1 – Miércoles 7 de enero. Antesala 2:00p.m. (KO. 3:00p.m.): Barcelona vs Athletic Club
- Semifinal 2 – Jueves 8 de enero. Antesala 2:00p.m. (KO. 3:00p.m.): Atlético de Madrid vs Real Madrid
- Gran Final – Domingo 11 de enero. Antesala 2:00p.m. (KO. 3:00p.m.)
Visite nuestra sección de Deportes.
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.