El Chiringuito de Jugones prepara especial por la final de la Supercopa de España

Por: Andrea Matos Viveiros

Como ya es costumbre, el programa El Chiringuito prepara un programa especial dedicado a la final de la Supercopa de España. Josep Pedrerol, junto a los tertulianos, debatirán las jugadas polémicas, decisiones arbitrales y desempeño de cada equipo en este torneo español.

https://www.instagram.com/p/DTMHXDZETEz/?img_index=1

¿Dónde ver El Chiringuito gratis?

En Venezuela, la señal de El Chiringuito llega gratis a todo el país por señal abierta de Meridiano Televisión. Además, en HD por Simpleplus, InterGo, NetUnoGo y Aba TV Go a las 9:00p.m. este domingo 11 de enero.

Supercopa de España: Semis y gran final

No te pierdas las semifinales y final de la Supercopa de España por Meridiano televisión. También vía streaming meridiano.net/meridianotv.

Semifinal 1 – Miércoles 7 de enero. Antesala 2:00p.m. (KO. 3:00p.m.): Barcelona vs Athletic Club

Semifinal 2 – Jueves 8 de enero. Antesala 2:00p.m. (KO. 3:00p.m.): Atlético de Madrid vs Real Madrid

Gran Final – Domingo 11 de enero. Antesala 2:00p.m. (KO. 3:00p.m.)

