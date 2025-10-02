El factor Ohtani: el impacto del grandeliga japonés en el béisbol

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani no es simplemente una superestrella de las Grandes Ligas; es un fenómeno histórico que ha obligado a la liga a reescribir sus reglas, redefinir el valor de un jugador y expandir su alcance global. Su éxito sin precedentes como jugador two-way (lanzador y bateador de élite) ha puesto fin a más de un siglo de especialización en el béisbol, un deporte donde se creía imposible dominar ambas facetas simultáneamente.

Dos genios en un cuerpo

El impacto fundamental de Ohtani reside en su capacidad para dominar simultáneamente dos posiciones que históricamente han sido mutuamente excluyentes desde el inicio del béisbol moderno. Desde Babe Ruth (quien dejó de lanzar para enfocarse en batear a tiempo completo a principios del siglo XX), ningún jugador había logrado ser consistentemente un lanzador abridor de élite y un bateador de poder al mismo tiempo.

Ohtani ha desafiado esta premisa desde su debut en 2018. En el montículo, mantiene una velocidad de lanzamiento superior a las 100 mph (161 km/h) y en el plato, es un contendiente regular por los lideratos de Home Runs. Es el único jugador en la historia que ha ganado múltiples premios MVP (Jugador Más Valioso) por su rendimiento combinado. Manny Ramírez, exbeisbolista dominicano, resumió su valor al expresar que: “Te batea, te picha y te roba bases, dos peloteros en uno…por eso Ohtani cuesta tanto, por lo que hace dentro y fuera, porque también están su comportamiento, su enfoque y el deseo de ganar”.

Nace la 'regla Ohtani'

El simple hecho de que Ohtani juegue forzó a la MLB a crear una excepción reglamentaria para acomodar su talento único, demostrando su carácter disruptivo en el deporte. La "Regla Ohtani" fue implementada (y ampliada con el Bateador Designado universal) para permitir a Ohtani comenzar el partido como lanzador y continuar en el juego como Bateador Designado después de haber terminado su labor de pitcher.

Su presencia dual crea un desafío táctico inusual para los rivales. Tener a Ohtani en la alineación como BD después de lanzar impide a los managers oponentes usar a su lanzador zurdo de relevo o hacer cambios defensivos sencillos, ya que deben planificar contra dos amenazas de élite en una sola persona. David Ortiz, leyenda de los Red Sox de Boston, afirmó sobre su disciplina que: “Si conoces a Ohtani, vas a conocer a una persona humilde, un gran muchacho con una sensibilidad y admiración enorme… Además, con su talento, no te imaginas lo que es la rutina de un pitcher y un bateador”.

Un contrato récord y una marca global

El valor de mercado de Ohtani no solo se mide en victorias, sino en el inmenso impacto económico que genera para su club y para la liga a nivel mundial. Su histórico contrato de agencia libre fue el más grande en la historia de las ligas deportivas profesionales de Estados Unidos, una cifra que refleja su valor como dos jugadores en uno, más su indiscutible valor comercial.

Ohtani es un embajador comercial crucial de la MLB en el mercado asiático, especialmente en Japón. Su presencia atrae a millones de televidentes de Asia, llenando estadios con prensa y aficionados japoneses, e impulsando acuerdos de patrocinio que elevan los ingresos de la liga. Su habilidad para crear momentos de highlight (un strikeout a 100 mph seguido de un home run) atrae a fanáticos jóvenes y casuales, garantizando que el béisbol siga siendo relevante en el panorama deportivo global.

