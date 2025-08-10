El futuro de Eugenio Suárez: este es el millonario contrato que le ofrecería Seattle

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de Eugenio Suárez a los Marineros de Seattle fue una jugada estratégica, aprovechando que el jugador se encontraba en el último año de su contrato con los Diamondbacks. Sin embargo, su rendimiento ha sido tan destacado que ahora el equipo se enfrenta a una pregunta crucial: ¿Qué pasará con el "todoterreno" al final de la temporada?

La respuesta del jugador no podría ser más clara. Cuando una radio local le preguntó si deseaba continuar en Seattle el próximo año, Suárez respondió con un rotundo "Por supuesto". Esta declaración es alentadora para la directiva y la afición, que lo acogieron con entusiasmo durante su exitoso paso por el club en 2022 y 2023.

La gran interrogante ahora es el precio que tendrá su permanencia. Después de una temporada de bateo espectacular, en la que se acerca a los 50 jonrones, el valor de mercado del tercera base ha aumentado considerablemente, haciendo que un nuevo contrato sea una decisión financiera de peso para los Marineros.

Según Spotrac, un sitio web especializado en contratos, el valor de mercado de Suárez podría ser de un acuerdo por dos años y 24.5 millones de dólares, lo que se traduciría en unos 12.25 millones anuales. Sin embargo, si su racha de jonrones continúa, es muy probable que su valor termine siendo superior a esa previsión.

La decisión de Seattle de volver a fichar al venezolano podría depender en gran medida de su desempeño en la postemporada. Si se convierte en el héroe de los playoffs y ayuda al equipo a llegar lejos en octubre, sería muy difícil para la organización deshacerse de su nueva estrella.

