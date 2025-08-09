LVBP: Leones del Caracas refuerza su pitcheo con la firma de Henderson Álvarez

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se acerca rápidamente, y los Leones del Caracas se mueven para tener el mejor equipo posible.

Además de realizar cambios en su estructura gerencial, el equipo ha sumado figuras que aportarán experiencia y calidad al lineup. Pero el hecho más llamativo de este viernes fue la firma del lanzador derecho Henderson Álvarez.

Experiencia de sobra para Álvarez en la LVBP

A través de sus canales oficiales, los capitalinos confirmaron la incorporación de Álvarez. El diestro, que actualmente tiene 35 años de edad, acumula nueve zafras de experiencia en la LVBP, en donde vistió los colores de Tiburones de La Guaira (cuatro campañas) y Navegantes del Magallanes (cinco temporadas).

De por vida, Henderson Álvarez registra récord de 13 triunfos y 16 derrotas en la pelota criolla", señalaron desde el club.

Aunque su efectividad en Venezuela ha sido algo elevada (5.31), Henderson Álvarez llega con una mentalidad renovada y preparado para ofrecer lo mejor en esta nueva oportunidad.

Inolvidable no-hitter en las Grandes Ligas

Álvarez es reconocido por haber lanzado un juego sin hit ni carreras en las Grandes Ligas el 29 de septiembre de 2013, una hazaña que lo coloca entre los lanzadores más destacados que han pasado por las mayores.

De esta forma, la novena melenuda refuerza su roster con experiencia internacional, ha sido uno de los clubes más activos en estos meses previos al inicio oficial del torneo.

Con miras a competir con fuerza en la próxima campaña, los equipos venezolanos han intensificado sus movimientos durante lo que se conoce como la "temporada muerta".

