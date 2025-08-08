Importación

LVBP: Cardenales de Lara refuerza su pitcheo con este exgrandeliga estadounidense

El vigente campeón de Venezuela busca seguir reforzándose de cara a la campaña 2025/26

 

Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 12:11 am
La organización de los Cardenales de Lara continúa afinando su plantilla para afrontar una nueva edición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

En esta ocasión, anuncian la llegada del lanzador estadounidense Keone Kela, quien aportará experiencia y potencia al cuerpo de lanzadores del equipo en la temporada 2025/2026, informó Meridiano.

El club larense confirmó este jueves 7 de agosto la incorporación del relevista estadounidense como su tercer importado para la próxima campaña. Con 32 años, Kela llega procedente de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), donde actualmente milita con los Tecolotes de Dos Laredos. 

¿Cómo le va a Kela en la LMB?

En lo que va del torneo mexicano, ha participado en 13 partidos, acumulando 12.1 entradas lanzadas, con una efectividad de 2.92, 18 ponches y un WHIP de 1.13.

Kela no es un novato en el béisbol profesional; además de su paso por México, cuenta con experiencia en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) y en la LVBP.

 En Venezuela, defendió los colores de Navegantes del Magallanes durante la temporada 2013/2014, donde lanzó en seis encuentros sumando 6 innings, permitiendo solo cuatro imparables, una carrera limpia, con ocho ponches y una efectividad destacada de 1.50.

Trayectoria en las Grandes Ligas y rol esperado en Cardenales
Debutó en las Grandes Ligas en 2015 y desde entonces ha sido un elemento constante en el bullpen de varios equipos. 

Durante siete temporadas en las mayores, vistió los uniformes de los Rangers de Texas, Piratas de Pittsburgh y Padres de San Diego. Su experiencia como cerrador se remonta a 2018 con Texas, cuando logró registrar 24 salvamentos en esa campaña.

