Las figuras más influyentes: top cinco de los deportistas venezolanos más seguidos en Instagram

El éxito de los deportistas venezolanos en la era digital se refleja en la cantidad de seguidores que acumulan en sus redes sociales. En un ranking con fecha de 8 de agosto de 2025, un inusual empate tripartito destaca entre las figuras más influyentes en Instagram, demostrando el poder de la fama en el deporte.

Ronald Acuña Jr., Yeferson Soteldo y Miguel Cabrera comparten la cima de la popularidad. Cada uno ha alcanzado la impresionante cifra de 1.7 millones de seguidores, consolidando sus perfiles como los más seguidos del deporte venezolano.

Acuña Jr., bajo el usuario @ronaldacunajr13, se ha posicionado como una estrella en la plataforma. Su contenido, que muestra sus jugadas en la MLB, su vida familiar y su colección de autos, refleja su estatus de superestrella.

Por su parte, la popularidad de Yeferson Soteldo, @yefersonsoteldo1006, en el fútbol de Brasil se ha traducido en un gran número de seguidores que disfrutan de sus videos de habilidades en el campo y de su estilo personal. El legado de Miguel Cabrera, @miggy24, mantiene una sólida base de fans que lo siguen de cerca, un testimonio de su estatus como una de las figuras más respetadas del béisbol.

En un cercano segundo lugar se encuentra José Altuve, @josealtuve27, con 1.5 millones de seguidores. El segunda base de los Astros mantiene un perfil más discreto en redes sociales, centrando su contenido en su carrera en la MLB y sus logros históricos.

Finalmente, el máximo goleador de la Vinotinto, Salomón Rondón (@salorondon23), se posiciona en el tercer lugar del ranking con 1.2 millones de seguidores. Rondón comparte con sus fans momentos de su vida familiar, noticias sobre su carrera futbolística y contenido motivacional.

