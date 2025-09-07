El legado millonario de "Money": las peleas más épicas de Floyd Mayweather

Suscríbete a nuestros canales

Floyd Mayweather Jr., figura en el mundo deportivo como un atleta que, con su arrogancia calculada y su habilidad inigualable, ha dominado el boxeo durante más de dos décadas.

Su nombre es sinónimo de victoria, de ostentación y, sobre todo, de un legado invicto. Pero detrás de la fachada de "Money" se esconde una historia de disciplina marcada por una serie de enfrentamientos que pusieron a prueba su temple.

"Money": la historia de un campeón invicto

A lo largo de su carrera, Floyd Mayweather, conocido como "Money", se ganó su apodo.

Su maestría en el ring le valió más que títulos; lo convirtió en una fuerza económica sin precedentes en el mundo del deporte.

Según la revista Forbes, su legado no se mide solo en victorias, sino en los millones de dólares que generó, una prueba irrefutable de que era el rey del pago por visión (PPV).

Su ascenso a la cima financiera comenzó con combates estratégicos que rompieron récords.

Las batallas que lo convirtieron en un fenómeno

La habilidad de Mayweather para generar expectación era tan letal como su golpe. Con cada combate, no solo defendía su récord invicto, sino que aumentaba su valor en el mercado.

Contra Saúl "Canelo" Álvarez

El enfrentamiento de 2013, que vendió 2,2 millones de PPV, fue una clase magistral de boxeo. Mayweather, con su defensa, demostró que la inteligencia y la técnica podían dominar a la fuerza bruta de un joven y hambriento Canelo. La victoria no solo le aseguró un título, sino que también confirmó que su marca era inigualable.

Un documental de ESPN recuerda la "Pelea del Siglo" contra Manny Pacquiao

Este esperado combate de 2015 generó una histeria sin precedentes. A pesar de que la pelea en sí no fue tan emocionante, batió todos los récords, vendiendo 4,6 millones de PPV y demostrando el poder de la marca "MayPac".

Esta pelea selló su estatus como el atleta mejor pagado del mundo, con ganancias que ascendieron a cientos de millones de dólares solo por este evento.

El retiro mediático contra Conor McGregor

Para su despedida del boxeo en 2017, Mayweather eligió un oponente poco convencional: el campeón de la UFC, Conor McGregor.

El espectáculo mediático y el choque de disciplinas atrajo a una audiencia masiva, vendiendo 4,3 millones de PPV. Aunque muchos expertos lo vieron como una farsa, el combate demostró, una vez más, que Mayweather era un maestro en el arte de vender una pelea y capitalizar su fama hasta el final.

A lo largo de su carrera, Floyd Mayweather acumuló 25 millones de ventas de PPV, generando más de 2.500 millones de dólares.

Estas cifras astronómicas no solo lo convierten en el rey indiscutible del PPV, sino que también solidifican su lugar como una de las figuras más exitosas y financieramente dominantes en la historia del deporte.

Mayweather vs. Tyson: anuncian nueva fecha

Dos gigantes del boxeo, Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr., se enfrentarán en una pelea de exhibición en la primavera de 2026.

La noticia fue revelada por TMZ y confirmada por ambos boxeadores en sus redes sociales.

A pesar de que no hay fecha ni lugar definidos, el anuncio causó gran revuelo. Tyson, conocido por su poder demoledor, y Mayweather, un genio defensivo invicto, se verán las caras en un choque de estilos y épocas.

La exhibición promete ser un evento masivo, capitalizando la nostalgia de los aficionados por ver a estas dos leyendas una vez más en el cuadrilátero.

