¡El mejor del año! Dembélé se consagra como el ganador del Balón de Oro 2025

El francés fue una de las grandes figuras en la obtención de la Champions League con el PSG

Por Jerald Jimenez
Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 05:04 pm
El futbolista francés Ousmane Dembélé correspondió a su favoritismo y logró conquistar el Balón de Oro 2025, en una contienda en la que le competía de cerca el español Lamine Yamal.

El delantero francés, del Paris Saint-Germain (PSG), superó a Lamine Yamal en la votación final. Su victoria marcó un hito en su carrera, después de un año en el que lideró a su equipo a un triplete histórico.

Duro camino para lograr el galardón máximo

La trayectoria de Dembélé cambió drásticamente en un breve período. El futbolista, a quien muchos consideraron un talento inconsistente e indisciplinado, protagonizó un ascenso inesperado. Con su desempeño en la última temporada, demostró su capacidad para liderar un proyecto deportivo y se convirtió en una pieza clave en el éxito del PSG. Su actitud y dedicación han sido factores determinantes en este giro.

En el pasado, Dembélé permaneció a la sombra de figuras como Lionel Messi en el FC Barcelona y Kylian Mbappé en sus primeros meses en el PSG.

Sin embargo, en esta temporada, su papel evolucionó de un actor secundario a un protagonista. Este galardón consolidó su posición como una de las máximas figuras del balompié, demostrando que la disciplina y el esfuerzo pueden transformar el rumbo de una carrera.

