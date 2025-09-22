¡El mejor del año! Dembélé se consagra como el ganador del Balón de Oro 2025

Suscríbete a nuestros canales

El futbolista francés Ousmane Dembélé correspondió a su favoritismo y logró conquistar el Balón de Oro 2025, en una contienda en la que le competía de cerca el español Lamine Yamal.

El delantero francés, del Paris Saint-Germain (PSG), superó a Lamine Yamal en la votación final. Su victoria marcó un hito en su carrera, después de un año en el que lideró a su equipo a un triplete histórico.

Duro camino para lograr el galardón máximo

La trayectoria de Dembélé cambió drásticamente en un breve período. El futbolista, a quien muchos consideraron un talento inconsistente e indisciplinado, protagonizó un ascenso inesperado. Con su desempeño en la última temporada, demostró su capacidad para liderar un proyecto deportivo y se convirtió en una pieza clave en el éxito del PSG. Su actitud y dedicación han sido factores determinantes en este giro.

En el pasado, Dembélé permaneció a la sombra de figuras como Lionel Messi en el FC Barcelona y Kylian Mbappé en sus primeros meses en el PSG.

Sin embargo, en esta temporada, su papel evolucionó de un actor secundario a un protagonista. Este galardón consolidó su posición como una de las máximas figuras del balompié, demostrando que la disciplina y el esfuerzo pueden transformar el rumbo de una carrera.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube