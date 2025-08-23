El negocio del fútbol americano: las cifras millonarias que genera la NFL

Suscríbete a nuestros canales

La NFL se ha consolidado como una verdadera potencia financiera, generando más de 23 mil millones de dólares en su último año fiscal. Esta impresionante cifra la convierte en la liga deportiva más lucrativa de Estados Unidos, destacando su capacidad para generar ganancias a través de sus diversas fuentes de ingresos.

Los acuerdos de televisión son la principal fuente de dinero de la liga, generando un estimado de 10 mil millones de dólares anuales. Las alianzas con grandes cadenas y plataformas de streaming, sumado al millonario negocio de la publicidad, han convertido a la NFL en un negocio redondo. De hecho, los anuncios del Super Bowl son los más caros del mundo del deporte.

La liga reparte de forma equitativa los ingresos entre los 32 equipos que la conforman. Según los reportes, cada franquicia recibió un promedio de 416 millones de dólares en el último año, una cifra que ha crecido considerablemente en los últimos años. A esto se le suman los ingresos por boletería, que promedian unos 25 millones de dólares por equipo.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, tiene planes ambiciosos para el futuro, y estima que los ingresos podrían aumentar en unos 8 mil millones de dólares en los próximos años. Con el objetivo de seguir creciendo, la liga continúa explorando nuevos mercados y oportunidades de negocio que la mantengan en la cima.

