El nuevo deporte de Michael Jordan: gana miles de dólares en esta competencia

La leyenda del baloncesto, Michael Jordan, ha demostrado que su espíritu competitivo sigue vivo, ahora en alta mar. El seis veces campeón de la NBA y su equipo han logrado un impresionante segundo lugar en el prestigioso White Marlin Open, un torneo de pesca deportiva, con un premio de 400.000 dólares por su captura de un pez de 32 kilos.

A bordo de su lujoso yate "Catch 23", Jordan y su equipo fueron recibidos con ovaciones al regresar a puerto. La victoria, aunque pequeña en comparación con su fortuna, ha sido un motivo de celebración para la tripulación, que tuvo que enfrentar condiciones difíciles durante el torneo, el cual se extendió debido al mal tiempo.

Este éxito adquiere mayor mérito debido a las estrictas reglas de la competencia. El torneo es conocido por su riguroso sistema de integridad, que incluye una prueba de polígrafo para los ganadores. Este método se implementó para garantizar que los participantes no hagan trampa, lo que hace que cada premio sea un reconocimiento legítimo.

Aunque el triunfo de Jordan fue notable, el primer lugar en la competencia fue para otro pescador, Dan Gough, quien logró una victoria aún mayor con un marlín de 33 kilos. Su éxito le otorgó un premio de más de 4.2 millones de dólares, demostrando que en la pesca, la suerte y la habilidad pueden hacer a cualquiera millonario.

