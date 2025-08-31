El polémico ranking de Max Verstappen: los cinco mejores pilotos de la Fórmula 1

Suscríbete a nuestros canales

Max Verstappen, el tetracampeón más joven de la Fórmula 1, ha encendido el debate al revelar su lista de los cinco mejores pilotos de la historia. A pesar de su corta edad, el neerlandés es considerado una autoridad en el deporte y su opinión siempre genera conversación. Consciente de ello, el piloto de Red Bull advirtió que su selección no dejaría a todos contentos.

La lista personal de Verstappen está compuesta por cinco grandes leyendas: Michael Schumacher, Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Juan Manuel Fangio. Para el neerlandés, estos son los nombres que se han ganado un lugar en el olimpo del automovilismo, aunque su lista ha generado polémica por algunas omisiones.

La ausencia más comentada de la lista es, sin duda, la de Nelson Piquet, su suegro. El tricampeón mundial no fue incluido, a pesar de su legado en el deporte. Verstappen explicó que no suele hablar de automovilismo con el brasileño en su vida personal, lo que ofrece un contexto a la sorprendente decisión.

La lista de Verstappen también dejó fuera a otros campeones históricos como Alain Prost y Niki Lauda, lo que demuestra el criterio personal del piloto. El ranking ha avivado una conversación entre aficionados y expertos sobre quiénes son realmente los mejores de todos los tiempos.

