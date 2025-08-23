El lado más tierno del campeón: Max Verstappen muestra a su bebé por primera vez

Suscríbete a nuestros canales

El piloto neerlandés Max Verstappen ha conmovido a sus seguidores al compartir la primera fotografía sosteniendo a su hija, la pequeña Lily, de apenas tres meses. La imagen, publicada en sus redes sociales, muestra al tetracampeón de la Fórmula 1 en un rol muy personal, lejos de la velocidad de las pistas.

La tierna fotografía fue tomada durante las vacaciones del piloto en el Mediterráneo, donde ha estado disfrutando de un descanso de la competición. A bordo de su yate, el corredor ha pasado tiempo de calidad con su pareja, Kelly Piquet, y sus dos hijas, Lily y Penélope, mostrando una gran unión familiar.

La vida del piloto ha cambiado por completo desde el nacimiento de Lily, quien llegó al mundo el pasado 2 de mayo. En las imágenes compartidas se puede ver la alegría de Verstappen al estar con sus dos hijas, reflejando el cariño que siente por ellas.

La temporada de Fórmula 1 regresará el próximo 29 de agosto, y el piloto volverá a las pistas en su país natal. El Gran Premio de los Países Bajos marcará el regreso de Verstappen a la competición, esta vez con la motivación de su familia y el apoyo de su público.

