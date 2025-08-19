Fórmula 1: ¿cómo es el nuevo reglamento y por qué preocupa a los pilotos?

Suscríbete a nuestros canales

La Fórmula 1 se prepara para una de las mayores revoluciones en su historia con la presentación del nuevo reglamento para 2026. La FIA ha confirmado una serie de cambios drásticos que buscan crear carreras más emocionantes, con monoplazas más cortos, ligeros y aerodinámicamente activos.

Los nuevos coches serán 100mm más estrechos, con una distancia entre ejes reducida a 3.4 metros y un peso mínimo de 768kg. Una de las modificaciones más importantes es la eliminación del DRS, que será sustituido por un sistema de aerodinámica activa que permitirá a los pilotos cambiar entre dos modos, el 'Z' para curvas y el 'X' para rectas.

Sin embargo, las innovaciones han generado controversia entre los pilotos. Al probar el nuevo monoplaza en simuladores, estrellas como Max Verstappen y Charles Leclerc han expresado su preocupación. Les inquieta que la mayor dependencia del motor eléctrico convierta las carreras en un "cálculo matemático", obligándolos a levantar el pie del acelerador para conservar la energía.

Ante estas dudas, el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, ha prometido que se tomarán medidas para evitar que los pilotos tengan que reducir la velocidad en las rectas. Aún con el reglamento en fase de ratificación, la Fórmula 1 se arriesga a un cambio que podría definir el futuro del deporte y su espectáculo.

