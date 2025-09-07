El rey del pádel: la increíble historia de Fernando Belasteguín

Suscríbete a nuestros canales

Fernando Belasteguín, conocido como "Bela", colgó la pala a finales del 2024 tras una carrera que es, sin duda, la más legendaria en la historia del pádel. Su palmarés no solo lo consagra como el mejor, sino que lo eleva a una dimensión única: fue el número uno del mundo durante 16 años consecutivos, ganó 6 Mundiales y acumuló más de 230 títulos. Su despedida no es solo el adiós de un campeón, sino el de una figura que convirtió la disciplina en su mayor talento.

Un inicio forjado en la adversidad

La historia de Bela comienza en la humilde Pehuajó, en Argentina, donde su pasión por el pádel nació de casualidad. Fue descubierto por la familia Díaz, quienes lo acogieron en su hogar para que pudiera entrenar, ya que no tenía los recursos necesarios para hacerlo por su cuenta. Como relató su excompañero Mati Díaz, “la familia estaba acostumbrada a acoger promesas, pero Bela fue el que más tiempo se quedó”.

A pesar de debutar como profesional con solo 15 años, el camino no fue fácil. Mati confesó: "tuvimos que perder unas 14 veces seguidas antes de poder llegar a cuadro", lo que demuestra la perseverancia que lo caracterizó desde joven. Los desafíos económicos eran inmensos. Según el periodista Iván Hernández, en aquella época tenían que vender palas en la grada para poder pagar los billetes de vuelta a su casa.

El reinado de un 'Boss' invencible

La leyenda de Bela se consolidó junto a Juan Martín Díaz. Juntos, no solo dominaron el circuito profesional durante 13 años, sino que "reinventaron el pádel con un estilo nunca antes visto", en palabras de Pablo Lima, otro de sus legendarios compañeros. Esta pareja era un engranaje perfecto: la defensa inagotable de Bela y la magia decisiva de Juan Martín.

Tras separarse de Juan Martín, Bela demostró su valía al seguir en la cima. Junto a Pablo Lima, se mantuvo en el primer puesto durante tres años más, un logro tan monumental que el periodista Iván Hernández reveló que el propio circuito intentó detenerlos: "Se pusieron bolas más pesadas e incluso hacer las finales a cinco sets. Todo para evitar que siguieran ganando, pero ni así lo consiguieron".

La mentalidad que venció al talento

A pesar de no ser considerado el jugador con más recursos técnicos, Bela convirtió su mentalidad en su mayor virtud. Su enfoque en el día a día era tan obsesivo que expresó: “si quieres ser profesional, debes ser bueno en todo”, una frase que resume su filosofía. Su constancia fue tan grande que incluso el periodista Iván Hernández recuerda que Bela en tono de broma le decía a su entrenador que le estaba "robando" por no ayudarle a perfeccionar hasta el saque.

Su resiliencia mental fue puesta a prueba no solo por los problemas físicos que lo aquejaron, sino también por tragedias personales. En un momento de gran dolor, él mismo lo resumió de manera contundente: “El último torneo que gané como número 1 fue el día que murió mi abuelo… cuando experimentás el dolor del corazón, el dolor físico pierde importancia”.

Su fuerza de voluntad es tan grande que su hija Sofía le escribió una nota que lo motiva: “Un Belasteguín nunca se rinde”, una frase que mostró con orgullo al ganar un torneo en 2018 luego de superar una lesión grave.

Un embajador para el futuro

El legado de Bela trasciende sus impresionantes récords. Pablo Lima lo comparó a dos de los más grandes de la historia: “Bela y Juan Martín son los Pelé y Maradona del pádel”. A través de su carrera, Bela profesionalizó el deporte y se convirtió en un embajador global.

Con su retirada, su visión es seguir elevando el pádel. "Yo uso mucho el deporte como fuente de enseñanza”, expresó. Su objetivo es fundar una academia para becar a jóvenes sin recursos y ayudarlos a alcanzar su potencial, asegurando que su influencia seguirá siendo un pilar fundamental en el futuro de un deporte al que le dio todo.

